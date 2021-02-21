Turizm sektörü koronavirüsten dolayı iç pazara yoğunlaştı

Koronavirüs salgını ülkeler arasındaki seyahatleri kısıtlayınca turizm sektörü iç pazarı hedefledi.

Pandemi turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Daha önce yabancı turistlere öncelik veren turizm sektörü de kendi vatandaşını hedefine koydu.

Turizm sektöründe, koronavirüs salgını sürecinde seyahatlerin kısıtlanmasıyla önemi artan iç pazarda, bu yıl daha fazla hareketlilik bekleniyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından önemli bir ilimiz olan Antalya, geçen yıl koronavirüse rağmen yaklaşık 3 milyon 500 bin yabancı turist ağırladı.

Güvenli Turizm Sertifika Programı ile bu sezonda da "güvenli ve sağlıklı" hizmet vermeye hazırlanan sektör, özellikle iç pazar potansiyelinin daha fazla artmasını bekliyor.

"NİSAN GİBİ HAREKETLİLİK BAŞLAR"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, kış sezonu nedeniyle çok fazla tesisin açık olmadığını, açık olanlarda da spor takımları bulunduğunu söyledi.

Sektörün yaz sezonuna odaklandığını aktaran Atmaca, şu anda Rusya'dan misafir gelmeye devam ettiğini dile getirdi.

Atmaca, asıl hareketliliğin nisan gibi başlayacağını düşündüklerini, tüm hazırlıkların o yönde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İç pazarın özellikle Ramazan Bayramı'nda hareketlenmesini bekliyoruz. Turizmin en vazgeçilmez dinamiği iç pazar. Şu anda da Türk misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. İnsanlar bir yıldır Antalya'ya gelemedi, denize giremedi, alışkanlıklarını yerine getiremedi. Tatille ilgili çok ciddi açlık söz konusu. Aldığımız önlemler, geçen yılki misafirlerin çok mutlu ayrılmaları, bu yıla ilişkin beklentilerimizi artırıyor. İyi bir sezon bekliyoruz."

"AŞI ÇALIŞMALARI TURİZMDEKİ SÜRECİ BELİRLEYECEK"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da aşı çalışmaları ve bunun etkilerinin turizmdeki süreci belirleyeceğine dikkati çekti.

Olumlu gelişmelerin hemen ardından normalleşmeye dönmenin zaman alabileceğine değinen Yağcı, ekonomik, sosyal etkilerin ve toplum psikolojisinin değişen dengeleri yeniden yapılandırmasının da bir süreç gerektireceğini bildirdi.

FRANSA İLE ABD GÜÇLÜ İÇ PAZARA SAHİP

Dünya genelinde 9 milyar kişinin iç turizmde, 1 milyar 400 milyon kişinin de uluslararası turizmde seyahat ettiğini anlatan Yağcı, en çok ziyaretçi alan Fransa ile en çok turizm geliri elde eden ABD'nin güçlü bir iç pazara sahip olduğunu dile getirdi.

DÜNYA ÜLKELERİ İÇ TURİZME YÖNELDİ

Yağcı, tatil alışkanlıklarıyla talep yöneliminin yeni parametreler belirleyeceğini belirterek, "Bu süreçte, her dönemde gelişmesi yönünde son derece önem verdiğimiz iç turizm odaklı büyüme, sürdürülebilir turizmin anahtarı olacak. Bu dünyadaki tüm destinasyonlar için de geçerli. Seyahat üzerindeki kısıtlamalar küresel olarak azalmaya başladıkça, dünyanın dört bir yanındaki destinasyonlar iç turizmi büyütmeye odaklanıyor." diye konuştu.

Dünya Turizm Örgütü'ne göre, iç turizmin uluslararası seyahatten daha hızlı geri dönmesinin beklendiğini ifade eden Yağcı, bu durumun hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için salgının sosyal ve ekonomik etkilerinden kurtulma fırsatı sunduğunu vurguladı.

Yağcı, şu anda tüm ülkelerin iç pazarlarını büyütmeye yönelik adımlar attığını sözlerine ekledi.