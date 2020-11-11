Turizm sektörü temsilcileri 2021'e umutla bakıyor

Turizm sektörü temsilcileri, koronavirüs sürecinde konuklarına güven veren Türkiye'nin, zor bir sınavdan başarı ile çıktığını belirterek, 2021 yılı turizm sezonu için umutlu konuştu.

Alternatif Turizm İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini hatırlattı.

"2021'DE GÜÇLÜ GERİ DÖNÜŞLER OLACAKTIR"

Antalya'da turistlerin sorunsuz ağırlandığını ifade eden Karaca, herkesin seyahat etmek için ciddi çekincelerinin olduğu bir dönemde Antalya'ya 3 milyonu aşkın insanın gelmesinin Türkiye'ye duyulan güvenin en önemli işaretlerinden biri olduğunu belirtti.

“TÜRK TURİZMİ KORONAVİRÜSTE BAŞARILI BİR SINAV VERDİ”

Karaca, turistlerin hiçbir sorun yaşamadan ülkelerine dönmüş olmasının da Türkiye'nin sağlık yönünden güvenilir bir destinasyon olduğunu kanıtladığına işaret ederek, "Bu yıl pandemi ve seyahat kısıtlamaları gibi nedenlerle az sayıda turisti misafir etmiş olsak da verdiğimiz bu başarılı sınavın 2021 yılında güçlü geri dönüşlere yol açacağını umuyoruz. Dünyada pandemi süreci devam etmesine karşın bu yıl Rus pazarında kısa sürede yaşanan hareketlilik bunun en önemli işaretlerinden biri." diye konuştu.

"RAKİP DESTİNASYONLAR GÜVEN KAYBEDİYOR"

Avrupa ve dünyanın farklı noktalarında birçok ülkenin ikinci dalga nedeniyle salgının ilk günlerindeki sürece sürüklendiği yönünde haberler geldiğini aktaran Karaca, Türkiye'nin ise istikrarlı şekilde süreci yönettiğini ifade etti.

Bu durumun turizm sektörüne de olumlu yansıdığını vurgulayan Karaca, "İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi Türkiye'nin rakibi konumundaki destinasyonlar ciddi güven kaybına uğrarken, bu süreçte Türkiye'nin yıldızının parlayacağına inanıyoruz." dedi.

"KASIMDA BİLE TURİST AĞIRLIYORUZ"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise koronavirüs nedeniyle zor bir yıl geçirildiğini ancak önemli dersler alındığını belirterek, "Birçok destinasyona bugün turist gitmezken biz kasımda bile turist ağırlıyoruz. Hâlâ otellerimiz açık. Bizim için önemli olan, turist sayısından ziyade otellerin açık olmasıydı." şeklinde konuştu.

Atmaca, dünyanın en önemli turizm destinasyonu Antalya'nın turistlere güven verdiğini aktararak, "Bu yıl yapılanların meyvesini 2021'de toplayacağımızı düşünüyorum. Sektör olarak gelecek yıldan umutluyuz." dedi.