Turizm sektöründeki kalifiye eleman açığı büyüyor

Turizm sektörü, hizmete dayalı bir sektör olduğu ve çalışanlarının nitelikli olması gerektiği için eleman bulmakta sıkıntı yaşanıyor.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, sektörün emek yoğun bir hizmet vermesi ve istihdama katkı sunması olarak açıkladı.

Yeni bir dernek kurulacak

Alanya’da, gastronomi ile ilgili mevcut çabalara katkı sağlamak adına ve bunu sağlayacak olan mutfak personelinin artan sorunlarına çözüm getirebilmek amacıyla yeni bir dernek kurma kararı alındı.

"Sektör sorunları görüşmek için bir araya geldi"

Çağdaş Aşçılar Derneği (AŞ-DER) Başkanı Baki Budak, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili’yi ziyaret etti.

EYT sonrasında personel açığı oluşacak

Yapılan görüşmede eğitimini tamamlayan bireylerin sektöre olan ilgisi, otel ve restoranda çalışan mutfak personelinin sosyal imkanları ve lojmanlar, kalifiye personel sorunu, Erken Yaşta Emeklilik (EYT) Yasası sonrası oluşacak personel açığı, antraktlı çalışma sistemi ve üniversiteler ile dayanışma ve mutfak akademisi çalışmaları konuları masaya yatırıldı.

"Giderek artan kalifiye personel açığı için önlemler alınacak"

İHA'nın haberine göre. Sili, “Sektörün en büyük özelliklerinden biri emek yoğun bir sektör olması ve istihdama önemli oranda katkı sağlaması. Bu sebeple giderek artan kalifiye personel açığı için önlemler alma konusunda kararlıyız.” dedi.