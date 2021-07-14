Turizm Teşvik Kanunu'nun 3 maddesi kabul edildi

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 3 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Turizmde teşviklerden yaralanmak ve kaçak işletmelerle mücadeleyi içeren kanunun kabul edilen maddelerine göre, turizm teşviklerinden yararlanmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunluluğu getirilecek.

RUHSATTAN SONRA BİR YIL GEÇMEDEN İŞLETME BELGESİ ŞARTI

Yetkili idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

MÜSTAKİL PLAJ İŞLETMELERİ

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapmaları gerekecek.

Turizm işletmesi belgesi alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilecek.