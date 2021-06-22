Turizmci Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olmasını istiyor

15 Temmuz'dan 26 Temmuz'a kadar olan sürenin Kurban Bayramı tatili olarak kabul edilmesini bekleyen turizmcilere, Ankara Ticaret Odası karşı çıkıyor.

Kurban Bayramı tatili 20 Temmuz Salı'dan 23 Temmuz Cuma gününe kadar toplam 4 iş gününü kapsıyor. 19 Temmuz Pazartesi olan arife günü ile birlikte 5 iş gününe çıkan tatil haftasının başlangıcında ve sonunda bulunan hafta sonları eklendiğinde ve Kurban Bayramı'ndan önceki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de dahil edildiğinde, tatilin 11 güne çıkması öngörülüyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 11 GÜNE ÇIKARTILIR MI

Alanya ve tatil bölgelerinde turizmciler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birlikte 11 güne çıkarılmasını talep ediyor.

"UZUN TATİL EKONOMİK FAALİYETLERE ARA VERMEK OLUR"

Ancak Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, tatilin uzatılmasının ekonomiye uzun tatil durgunluğu yaşatacağını söyleyerek ve "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor." diyerek bu talebe karşı çıktı.

"TİCARET HAYATINI SEKTEYE UĞRATIR"

Baran; uzun tatil süresinin üretim ve ihracatı yavaşlatarak milli gelirin artışını engelleyeceğini belirtip, şunları söyledi: "Yeniden ekonomik çarkını döndürebilmek için kepenklerini kaldıran üyelerimizi yeni bir uzun tatil süreciyle karşı karşıya bırakmak, ticaret hayatını, üretimi ve ihracatı sekteye uğratarak ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir."





KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

15 Temmuz Perşembe-Demokrasi ve Milli Birlik Günü

16 Temmuz Cuma

17 Temmuz Cumartesi

18 Temmuz Pazar

19 Temmuz Pazartesi-Arife

20 Temmuz Salı - Kurban Bayramı'nın 1. günü

21 Temmuz Çarşamba - Kurban Bayramı'nın 2. günü

22 Temmuz Perşembe - Kurban Bayramı'nın 3. günü

23 Temmuz Cuma- Kurban Bayramı'nın 4. günü

24 Temmuz Cumartesi

25 Temmuz Pazar