Euro
10.3677
-0.85%
Dolar
8.7018
-0.78%
Altın
498.23
-0.91%
Borsa
1.408
0.69%
Bitcoin
263.450
-8.10%
EXEN Coin
25.33
-9.60%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Turizmci Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olmasını istiyor

    15 Temmuz'dan 26 Temmuz'a kadar olan sürenin Kurban Bayramı tatili olarak kabul edilmesini bekleyen turizmcilere, Ankara Ticaret Odası karşı çıkıyor.
    • AA
    • 22.06.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 16:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Turizmci Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olmasını istiyor

    Kurban Bayramı tatili 20 Temmuz Salı'dan 23 Temmuz Cuma gününe kadar toplam 4 iş gününü kapsıyor. 19 Temmuz Pazartesi olan arife günü ile birlikte 5 iş gününe çıkan tatil haftasının başlangıcında ve sonunda bulunan hafta sonları eklendiğinde ve Kurban Bayramı'ndan önceki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de dahil edildiğinde, tatilin 11 güne çıkması öngörülüyor.

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ 11 GÜNE ÇIKARTILIR MI

    Alanya ve tatil bölgelerinde turizmciler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birlikte 11 güne çıkarılmasını talep ediyor.

    "UZUN TATİL EKONOMİK FAALİYETLERE ARA VERMEK OLUR"

    Ancak Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, tatilin uzatılmasının ekonomiye uzun tatil durgunluğu yaşatacağını söyleyerek ve "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor." diyerek bu talebe karşı çıktı.

    Turizmci Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olmasını istiyor #1

    "TİCARET HAYATINI SEKTEYE UĞRATIR"

    Baran; uzun tatil süresinin üretim ve ihracatı yavaşlatarak milli gelirin artışını engelleyeceğini belirtip, şunları söyledi: "Yeniden ekonomik çarkını döndürebilmek için kepenklerini kaldıran üyelerimizi yeni bir uzun tatil süreciyle karşı karşıya bırakmak, ticaret hayatını, üretimi ve ihracatı sekteye uğratarak ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir."

    Turizmci Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olmasını istiyor #2

    KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

    15 Temmuz Perşembe-Demokrasi ve Milli Birlik Günü

    16 Temmuz Cuma

    17 Temmuz Cumartesi

    18 Temmuz Pazar

    19 Temmuz Pazartesi-Arife

    20 Temmuz Salı - Kurban Bayramı'nın 1. günü

    21 Temmuz Çarşamba - Kurban Bayramı'nın 2. günü

    22 Temmuz Perşembe - Kurban Bayramı'nın 3. günü

    23 Temmuz Cuma- Kurban Bayramı'nın 4. günü

    24 Temmuz Cumartesi

    25 Temmuz Pazar

    Turizmci Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olmasını istiyor #3

    Turizmci Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olmasını istiyor #4

    Turizmci Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olmasını istiyor #5

    Turizmci Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olmasını istiyor #6

    Turizmci Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olmasını istiyor #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir