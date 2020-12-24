Turizmciler 2021'in ikinci çeyreğinden umutlu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig ile çevrim içi olarak bir araya geldi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin hedef pazarlarında 2021 stratejisi belirlemek amacıyla yaptığı görüşmeler kapsamında Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ile görüştü.

2020'DE 1 MİLYON ALMAN, TÜRKİYE'DE MİSAFİR OLDU

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, görüşmede yaptığı konuşmada, 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'nın, Türkiye turizm pazarı için önemine işaret ederek, pandemi etkisindeki 2020'de, 1 milyon Alman'ı Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.

DRV Başkanı Norbert Fiebig de bu yıl Almanya seyahat pazarında yüzde 80 düşüş yaşandığını belirterek, Türkiye pazarındaki düşüşün yüzde 77 olduğunu bildirdi.

2021 SEZONU ÖNCESİNDE ANLAŞMANIN GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR

Türk ve Alman hükümetleri arasındaki ikili anlaşma nedeniyle pandemi sürecinde Türkiye'ye seyahat etmenin mümkün olduğunu anımsatan Fiebig, yaz sezonunun ardından seyahat kısıtlamalarının tekrar gündeme geldiğini, anlaşmanın 2021 sezonu öncesinde yeniden devreye girmesini umut ettiklerini kaydetti.

“İNSANLAR YABANCI ÜLKELERE TATİLE GİTMEYİ TERCİH ETMİYOR”

Almanya'nın salgın nedeniyle sıkıntılı ve kötü günler geçirdiğini, ülkede 10 Ocak'a kadar sürecek ve tüm sosyal hayatı etkileyen bir karantina sürecine girildiğini hatırlatan Fiebig, "Ağır kısıtlamalarla karşı karşıyayız. Gittiği yerden dönenler 7 ila 10 gün arasında karantinaya girmek zorunda. Bu nedenle rezervasyon alamıyoruz. İnsanlar yabancı ülkelere tatile gitmeyi tercih etmiyor. Tatili Almanya'da geçirecekler içinse otellerin hepsi kapalı. Hükümetimizden işimize yeniden başlamamızı sağlamalarını istiyoruz. Hükümetimize şu anda içinde bulunduğumuz durumla ilgili bazı yönergeler sunmaları için baskı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"AŞI, ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLACAK"

Norbert Fiebig, koronavirüs aşısının turizm üzerindeki etkileri için şunları kaydetti:

"Aşının çözüm değil, çözümün parçası olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de aşılanma sayısının artması bulaşma riskini düşüreceği için güveni artırır. Bu sayede Almanya'nın ikili anlaşmayı yeniden devreye sokması kolaylaşacaktır. Araştırmalara göre, Almanların yüzde 60'ı aşı olmak istiyor. Almanya'da seyahat eden yaş grubu, şubat-mart gibi aşılanmaya başlayacak. Aşılanma bir yıl sürecek, oran yüzde 60'ı bulduğunda virüsün yayılmayacağı söyleniyor. Aşıyla bütün sorunlarımız çözülmeyecek. Hızlı test yöntemlerine ihtiyacımız var. Çünkü insanların tatil kararında dönüşte karantina olup olmayacağı çok etkili."

"TURİZMDE GEÇEN YILIN YÜZDE 50-60'INI YAKALARIZ"

Gelecek yıl 2019'daki ciro ve rezervasyon sayılarının yüzde 50-60'ını yakalayacaklarını öngördüklerini belirten Fiebig, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha fazla destinasyon seyahate açıldıkça bu rakam artabilir. Türkiye pazarında ikili anlaşmanın yeniden devreye girmesi önemli. Muhtemelen şubattan sonra her şey daha iyi olacak.

İNSANLARIN SEYAHAT PLANLARI 2021'İN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE BAŞLAYACAK

2021'in ilk çeyreğinde aşıyı takip edeceğiz, sonraki dönemde ise seyahat eğilimleri şekillenmeye başlayacak. İnsanlar seyahat etmeyi çok istiyor, rezervasyonlarını yapıp seyahat edecekler. Ama bunda ülkelerin ekonomik durumları da etkili olacak."