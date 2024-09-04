Turizmciler 2024'ün rekorlar yılı olduğunu söylüyor Sektör temsilcileri, turizmi değerlendirdiklerinde son 5 yılda turizm gelirlerinin ve turist sayısının 2 katına çıktığını ve bu başarının yürütülen ciddi bir politikanın ürünü olduğunu belirtiyor.

AA

Türkiye, turizmde 81 ili içine alan ve 12 aya yayılan turizm hedefi ile yoluna devam ediyor.

Turizm gelirleri, Türkiye ekonomisi açısından önem taşıyor.

Türkiye Genç Turizmciler Derneği Başkanı Onur Sabırlıoğlu, Türkiye'de hareketli bir yıl geçtiğini örneklerle anlattığı açıklamasında aynı zamanda Türkiye'de turizm sezonunun kasım ortasına kadar uzadığını da aktardı.

"BU SENE REKORLAR YILI"

Bu sene itibarıyla yurt dışından gelen turist sayısında ve kişi başı geceleme anlamında güzel artışların olduğunu ifade eden Sabırlıoğlu, sektörde yaşananları şöyle aktardı:

Bu sene rekorlar yılı. Kruvaziyerler yanaşıyor. Kuşadası, Bodrum, her tarafta bütün limanlarımız dolu. Havalimanlarına söyleyecek bir şey yok. Özellikle ağustos ayında neredeyse yüzde 90-95'leri gördü bütün oteller. Ege ve Akdeniz çanağında ciddi bir artış oldu. Biz bunun sebebini de tanıtım ve pazarlamaya bağlıyoruz. Türkiye son 4-5 yılda ciddi bir tanıtım ve pazarlama çalışması başlattı. Bu da dünyaya örnek oldu.

"30 AĞUSTOS'TA OTELLERDE YER KALMADI"

Ülke genelinde 30 Ağustos haftasında otellerde boş yer kalmadığını anlatan Sabırlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Kara propaganda yapılıyor, bu da bizi üzüyor. 'Çok pahalı' algısı var ama ülkenin çeşitli bölgelerinde her bütçeye göre tatil imkanı var. Bunu tek bir noktada değerlendirmemek lazım. Şu anda Türkiye iyi bir yerde. Son 5 yılda turizm gelirlerimiz 2 katına çıktı, turist sayısı 2 katına çıktı. 25 milyondan, 60 milyona çıkarmak ciddi bir politika ister. Bu politika da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığımızın başarısıdır. Biz de bundan turizmciler olarak memnunuz.

"YUNANİSTAN'A GİDİŞ VAR AMA YUNANİSTAN'DAN DA GELİŞ VAR"

Son dönemlerde yerli turistlerin Yunanistan'da tatil yapmaya yönelmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Sabırlıoğlu, şunları dile getirdi:

Yunanistan'a gidiş var ama Yunanistan'dan da geliş var. İlk defa Yunanistan'a gidilmiyor ama sosyal medyada bir algı oldu. Bodrum'u hangi Yunan adasıyla kıyasladığımıza bakmak lazım. Samos ile Bodrum'u kıyaslarsak, Samos daha ucuz. Mikonos veya Santorini ile kıyasladığımız zaman hala gerideyiz, biz daha ucuzuz onlara göre. Onların seviyesine çıkmamız lazım.

"VERİLEN HİZMETİ KIYASLAYAMAYIZ"

Burada bakış açısı önemli. Bodrum ve Antalya'daki oteller ile Yunanistan'ın normal bir adasındaki otelleri kıyaslayamayız. Bizim hizmet kalitemiz ile onların hizmet kalitesini kıyaslayamayız. Buradan oraya gidiş var, bu da kapı vizesinden dolayı. Onlardan da ciddi geliş var Türkiye'ye. Bunları niye konuşmuyoruz? Ülke turizmine zarar vermek isteyen bir cenah var. Bunlara karşı dimdik ayaktayız.

"GECE MÜZECİLİĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR NİMET"

Gece müzeciliğinin önemine vurgu yapan Onur Sabırlıoğlu, turizmde en büyük sıkıntının sıcak havada turistlerin gündüz dışarı çıkmaması olduğunu belirterek açıklamalarına şöyle devam etti:

Bakanlığımız güzel bir mantık yürüttü. 'Madem gündüz çıkartamıyorum, gece çıkartayım.' Ben 5 kez Efes'te müzeye gece gittim. Deneyimliyoruz ve oradan da notlar alıyoruz turizmci olarak. İlk senesi olmasına rağmen günlük 10 bine yakın girişler var. Gelen turistler de gece müzeciliğini denemeye başladı. Yerli turistlerden inanılmaz bir talep var.

"60 LİRAYA MÜZE KARTLA, 300 MÜZEYE GİRİYORSUNUZ"

60 liraya Müze Kartla, 300 müzeye giriyorsunuz. Gece müzeciliğinin Çanakkale, Antalya ve diğer bölgelerde artmasını istiyorum. Gece müzeciliği Türkiye için bir nimet çünkü her tarafımız antik şehir olduğu için bunları gece değerlendirmek önemli.

TURİZMCİLERİN 2025 BEKLENTİLERİ: İÇ TURİZM ARTSIN

Sabırlıoğlu, turizmcilerin 2025 yılı hedeflerine ilişkin ise şunları kaydetti:

2025 yılının iç turizm yılı olmasını ve bunun da devamının getirilmesini, her sene belli başlı bölgenin destinasyonlara girmesini ve buralara önem verilmesini istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bunları görüşüyoruz. İnşallah bu konuda iyi çalışma yapılırsa, 2025 yılından itibaren Türkiye'nin iç turizminde, 81 ili baz aldığımızda, farklı illerde özel çalışmalar yapılarak iç turizm yılı ilan edilirse çok güzel olur.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)