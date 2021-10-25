Turizmciler koronavirüs salgınında iç turizmden destek aldı

Turizmciler, salgında rezervasyonların iptal edildiği ve seyahatlerin kısıtlandığı bir dönemde sektörü ayakta tuttukları için iç turizm yapan vatandaşların desteğini unutmayacaklarını dile getirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl kötü bir sezon geçiren turizm sektöründe, bu süreçte yerli misafirin önemi bir kez daha anlaşıldı. Turizmcilere göre iç pazarın daima korunması gerekiyor.

Yılbaşından bu yana 8 milyondan fazla yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya, yerli misafir konusunda da en fazla tercih edilen kentler arasında yer aldı.

Rusya, Almanya, Ukrayna ve İngiltere gibi ülkelerden milyonlarca turist ağırlayan Antalya'nın iç pazardaki potansiyeli de oldukça yüksek.

“VATANDAŞLAR SALGINDA BİZİ YALNIZ BIRAKMADI”

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, turizmde iç pazarın yadsınamayacak kadar önemli olduğunu söyledi. İç pazarı turizmin lokomotifi olarak değerlendiren Atmaca, dış pazarın kapalı olduğu dönemlerde dahi vatandaşların kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti.

"YERLİ TURİST SEYAHATLERİ DEVAM EDİYOR"

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz da salgına rağmen Antalya'nın beklenenin üzerinde turist ağırladığını belirtti.

Kente gelen yerli ve yabancı turist sayısının 8 milyonu aştığını ve yılı 9 milyonla kapatmaya hazırlandıklarını dile getiren Yorulmaz, önemli ölçüde de iç pazardan turist ağırladıklarını kaydetti.

“TURİZMCİLER HİÇBİR ZAMAN YERLİ TURİSTİ GÖRMEZDEN GELEMEZ”

Turizmcilerin hiçbir zaman yerli turisti görmezden gelemeyeceğine işaret eden Yorulmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışı pazarları ne kadar önemliyse iç pazar da o kadar önemli. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü salgın sürecinde Kemer ve Antalya bölgesini tercih etti. Bu pazarın önemini son yıllarda daha da anladık. Şu anda da turist ağırlamaya devam ediyoruz.

OTELLERDE YÜZDE 15-20 CİVARINDA İÇ PAZAR DOLULUKLARI VAR

Bugün otellerde yüzde 15-20 civarında iç pazar dolulukları var. Bunu kongrelerin, toplantıların dışındaki tatilciler oluşturuyor."