Turizmcilere göre, 2024, 2023'ten daha iyi olacak Turizmciler sektörün 2023'ü yüzde 15 büyümeyle tamamlayacağını öngörüyor. Sektörde, bu büyümenin ise gelecek yılda daha da artacağı beklentisi hakim.

AA

Turizm, Türkiye ekonomisi için çok önemli bir girdi oluşturuyor.

Turizm 2023'te jeopolitik gerginlikler ve afetlerden yara almasına rağmen hız kesmedi.

Bu yıl turizmde gerek turist sayısı gerekse gelirler arttı.

Kahramanmaraş merkezli deprem, Rusya-Ukrayna krizi ve İsrail-Filistin gerginliğine rağmen 2023'te yaşanan turizmdeki artış sevindirici bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'nin turizmi geçen yıla oranla yüzde 15'lik büyümeyle yılı kapatacağını söyledi.

"Türkiye, turist sayısında dünya turizm ligi sıralamasında ilk dörde yerleşti"

Yağcı, yıl sonu turizm beklentisini şu sözlerle dile getirdi:

Türkiye, turist sayısında dünya turizm ligi sıralamasında ilk dörde yerleşti. Dolayısıyla Türkiye artık dünyada kendini kabul ettirmiş bir turizm ülkesi, bir turizm markası. Bölgemizde herhangi bir olumsuz siyasi ve ekonomik gelişme olmadığı sürece 2024, 2023'ten daha iyi olacak.

"2023 yüzde 15 büyümeyle kapanacak"

Yağcı, Türkiye turizminin olumsuz gelişmelere rağmen bu yılı yüzde 15 büyümeyle kapatacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Deprem, Rusya-Ukrayna krizi, İsrail-Filistin gerginliğine rağmen Türkiye turizmi geçen yıla oranla yüzde 15'lik büyümeyle yılı kapatacak. Bütün sıkıntılara, zorluklara rağmen iyi kapatacağımız bir yıl oluyor. Kolay bir yıl olmadı ama sonucu iyi oldu. Bölgemizde herhangi bir olumsuz siyasi ve ekonomik gelişme olmadığı sürece 2024, 2023'ten daha iyi olacak.

"Sadece sahil kesimlerinde değil her bölge hareketli"

Yağcı, turizm hareketliliğinin sadece sahil kesimlerinde değil her bölgede görüldüğünü belirtti. Türkiye'de turizmin tüm bölgelere yayılmasını sağlayacak bir politika uygulandığına işaret eden Yağcı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın bu amaç doğrultusunda kurulduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin 81 ilinde turizm yapılıyor"

Ajansın tüm bölgelerde turizmin gelişmesi için çok ciddi çalışmalar yaptığını söyleyen Yağcı, şu bilgileri paylaştı:

Türkiye bir hazinenin üzerinde. Çok ciddi kültürel değerlerimiz, varlıklarımız var. Deniz, güneş, kum zaten vazgeçilmez üçlümüz ama bunun yanında doğal ve kültürel varlıklar Türkiye'nin 81 ilinde turizm yapmamıza olanak sağlıyor.

"Antalya, İngiltere pazarında büyüme kaydetti"

Erkan Yağcı, bu yıl büyüme bekledikleri tüm pazarlarda olumlu sonuç aldıklarını dile getirdi. Yılın başında İngiltere pazarında bir büyüme öngördüklerini belirten Yağcı, özellikle Antalya bölgesinde bu pazarda ciddi büyüme kaydedildiğini bildirdi.

Pazarların çeşitlendirilmesi için kamu ve özel sektör olarak yoğun çalışma yaptıklarını belirten Yağcı, bu yılki rakamların çalışmaların ne kadar olumlu sonuç verdiğini gösterdiğini söyledi.

"2024 çok daha iyi olacak"

Turizmde rekor yılının 2019 olduğunu hatırlatan Yağcı, verilere bakıldığında 2023'ün 2019'u geride bıraktığını söyledi. Bundan sonra Türkiye turizminin geleceğini 2023 rakamlarını referans alarak planlayacaklarını dile getiren Yağcı, şunları kaydetti:

Türkiye turizmi gerçekten çok ciddi bir ivme katetti. Türkiye, turist sayısında dünya turizm ligi sıralamasında ilk dörde yerleşti. Dolayısıyla Türkiye artık dünyada kendini kabul ettirmiş bir turizm ülkesi, bir turizm markası. Şunu çok net olarak görüyoruz, bölgemizde herhangi bir olumsuz siyasi ve ekonomik gelişme olmadığı sürece 2024, 2023'ten daha iyi olacak. Tabii pandemiden sonra şunu öğrendik, gelecekle ilgili bir öngörüde bulunmak gerçekten zorlaştı. Şu anki verilere göre 2024'ün iyi olacağını düşünüyoruz. Şu anda bir rakam vermek gerçekçi değil ama ilk çeyreğinde daha net bir tabloyla karşılaşmış olacağız.

Küçük otel yöneticileri de 2023'ten memnun

Küçük Oteller Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gayret de Almanya ve Rusya ağırlıklı olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden misafir ağırladıklarını, sektörün yüzünü güldürecek bir yıl yaşadıklarını ifade etti. Gelecek yılın rezervasyonlarını almaya başladıklarını dile getiren Gayret, şöyle konuştu:

2024'ten beklentimiz daha yüksek. Dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen Rusya ve Almanya pazarındaki satışlar oldukça iyi gidiyor. İngiltere'den yapılan rezervasyonlar da çok iyi. Polonya pazarı son 3 yıldır büyük bir atağa geçti. Gelir düzeyi iyi olan turistler.

11 ayda Türkiye'ye gelen turist sayısı

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, Ocak-Kasım 2023 döneminde Türkiye, 52 milyon 742 bin 526 ziyaretçi ağırladı. Gelen ziyaretçilerin 46 milyon 725 bin 424'ünü yabancılar, 6 milyon 17 bin 102'sini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)