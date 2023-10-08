Turizmde büyük değişim: Villa turizmine rağbet arttı Turizmde seçenekler artıyor ve tatil isteyenler karşılarına çıkan bu yeni eğilimlere yöneliyor. Haftalık kiraları 17 bin lira ile 200 bin lira arasında değişse de villa turizmine ilgi giderek artıyor.

AA

Otel, motel ve pansiyonlardaki konaklamalar dışında günlük evler, karavanlar, townhouselar, bungalolar derken şimdi de villa turizmi başladı.

Antalya'da kişi sayısına ve konseptlerine göre 7 günlük fiyatları 17 bin ile 200 bin lira arasında değişen lüks villalar, yaz sezonunda yoğun ilgi gördü.

Yaklaşık 13 milyon turisti ağırlayan kentte, 5 binin üzerinde tatil villasının bulunduğu Kaş ilçesi, bu alanda kendisinden söz ettiriyor.

İlçede yaklaşık 15 yıl önce başlayan ve özellikle koronavirüs salgını sürecinde rağbet gören villa turizmi, günümüzde gelişen bir sektör haline geldi.

Lüks villalar kayıtlı çalışıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kayıtlı şekilde ve 5 yıldız konforunda hizmet veren lüks villalar, sezonu mutlu kapattı.

Bu konuda hizmet verenler, villa turizminin alternatif turizm sektörünün bir enstrümanı olduğunu söylüyor.

Buralarda balayı çiftlerine, çekirdek ailelere, arkadaş ya da aile gruplarına 2 kişilikten 12 kişiliğe kadar deniz ve doğa manzaralı farklı konseptlerde tatil imkanı sunuluyor.

İnşa edilirken turizme hizmet hedefleniyor

Kaş'taki villaların yüzde 99'u turizm amaçlı inşa edilmiş evler. İçinde jakuzi, sauna, Türk hamamı, sinema, oyun salonu gibi farklı hizmetler sunan villalar bulunuyor.

Villa turizminin maliyeti

Villa fiyatlarının yüksek sezon olarak nitelendirilen 20 Haziran-15 Eylül arasında 2 kişilik 7 gece için 17 bin ile 20 bin lira, 4-5 kişilik 20 bin ile 40 bin lira, 8-10 kişilik ise 35 bin 700 lira ile 100 bin lira arasında olduğunu belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)