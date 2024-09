Haberler



Turizmde 'her şey dahil' sisteminden 'atıksız turizme' geçiş

Turizmde 'her şey dahil' sisteminden 'atıksız turizme' geçiş Turizimciler "her şey dahil" sisteminde açık büfelerin artık tarih olmasını savunurken, kulislerde "her şey dahil” paketlerinin kademeli olarak kaldırılarak "atıksız turizme" geçiş yapılacağı konuşulmaya başlandı.