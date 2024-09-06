Turizmde 'her şey dahil' sisteminden 'atıksız turizme' geçiş Turizimciler "her şey dahil" sisteminde açık büfelerin artık tarih olmasını savunurken, kulislerde "her şey dahil” paketlerinin kademeli olarak kaldırılarak "atıksız turizme" geçiş yapılacağı konuşulmaya başlandı.

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Haber Merkezi

Türkiye turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak için başlattığı çalışmalarda turizm çeşitliliği artırıyor ve bu amacı yeni projelerle destekliyor.

Türkiye'nin 2024 yılı için “60 milyon turist ve 60 milyar dolarlık turizm geliri” hedefi bulunuyor.

Türkiye, 2028 yılında ise 80 milyon nitelikli turist ve 100 milyar dolar gelir hedefliyor.

GECE MÜZECİLİĞİ DEVREYE GİRDİ

Bu hedef doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye soktuğu "gece müzeciği" sektöre ivme kazandırdı.

"HER ŞEY DAHİL" SİSTEMİNİ DELMEK İÇİN YENİ PROJELER

Beş yıldızlı otellerde "her şey dahil" sistemini nedeni ile otellerden çıkmayan turistler, artık akşam saatlerinde bulundukları bölgedeki müze ve ören yerlerini gezebiliyor.

Böylelikle Türkiye'nin kültür ve tarih özelliklerini tanıyorlar. Bu tanınırlık, turizm hareketlerinin artırıcı etkiye sahip.

Ayrıca akşam saatlerinde otellerinden ayırılan turistler, bulundukları bölgedeki esnaflardan alışveriş yaparak ekonomiyi canlandırıyor.

TURİSTLERİ OTELLERİN DIŞINA ÇIKARTMAK AMACI VAR

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artasıyla birlikte deniz kıyısından ve otellerinden ayrılamayan turistlerin, Türk mutfağını deneyimlemesi ve esnafa daha çok katkı sağlaması isteniyor.

TABAĞINA ALDIĞI ÜRÜNÜN YARISI ÇÖPE GİDİYOR

Otellerdeki "her şey dahil" sistemi, gıda israfına neden olduğu için de tepki çekiyor. Bu uygulama Türkiye'nin "sıfır atık" hedefi ile çelişiyor. Bir misafirin bu sistemde "hepsini peşin verdim, artık para ödemeyeceğim" düşüncesi ile her öğünde tabağına doldurduğu ürünlerin sadece yüzde 50'sini tükettiği ve yaklaşık yıllık 50 milyar liralık zarara yol açtığı hesaplanıyor.

HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNDEN KADEMELİ AYRILIŞ

Bu aşamada kulislerde, bilinçsiz gıda tüketimiyle israfa neden olan “her şey dahil” sisteminden kademeli olarak "atıksız turizme" geçiş yapılacağı konuşuluyor.

GECE MÜZECİLİĞİ GEÇİŞİN İLK HABERCİSİ

Antik kentlere yapılan bu ışıltılı dokunuşun ardından turistleri her şey dahil otellerden dışarı çıkarmada ikinci aşamaya geçilmesi bekleniyor.