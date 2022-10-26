2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki hedeflere göre turizmden elde edilmesi beklenen rakam ve bu hedef için yapılabilecek yol haritası da belli oldu.

Turizm, Türkiye için önemli bir gelir kapısı. Bu konuda yaşanan gelişmeler ve hareketlilik baz alınarak yeni hedefler ortaya konuyor.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda turizm hedefleri de yer aldı.

Turizmden 2023'te 50 milyar dolar gelir bekleniyor

Türkiye'nin 2023 turizm geliri beklentisi 50 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 58,8 milyon, ziyaretçi başına ortalama harcama 850 dolar, ortalama konaklama süresi ise 11,9 gece olarak belirlendi.

Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğunda yürütülecek.

Turizm hedefine ulaşmak için yapılacaklar sıralandı

Buna göre, değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin, Türkiye'ye çekilmesi amaçlanıyor.

Konaklama süresi ve konaklama dışı harcamaların artırılması, her bir varış yeri özelinde sektörde dönüşümün gerçekleştirilmesi ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlanması da amaçlar arasında yer alıyor.

Ziyaretçi başına 850 dolar harcama bekleniyor

Bu yılın sonunda 41 milyar doları aşması beklenen turizm gelirinde 2023 hedefi, ziyaretçi başına ortalama harcamanın 850 dolara yükselmesi yönünde oldu.

Programda, ortalama konaklama süresi 11,9 gece, ziyaretçi başına gecelik gelir ise 71,4 dolar olarak hedefleniyor.

Uzak Doğu pazarı için çalışma yapılacak

Yıllık program kapsamında; Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarından ziyaretçi sayısını artırmak için tur operatörleriyle reklam kampanyaları ve tanıtım çalışmaları yürütülecek.

Hedef pazarlarda, kamuoyunu etkileme gücüne sahip kişiler aracılığıyla Türkiye tanıtılacak.

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kalıcı oluyor

Koronavirüsün yanı sıra diğer salgın hastalıklar ve savaş gibi koşulları içerecek şekilde güncellenecek Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı, kalıcı hale getirilecek.

Golf turizmi amaçlı imar planı yeniden düzenlenecek

Didim ve Çeşme turizm kentleri kapsamında tahsis edilmesi düşünülen taşınmazların tasarruf haklarının Kültür ve Turizm Bakanlığına alınmasına yönelik iş ve işlemler tamamlanacak.

Side Turizm Alanı golf turizmi amaçlı imar planı yeniden düzenlenecek, Bodrum Torba Atık Su Arıtma Tesisi ve bağlantılı altyapı tesisleri tamamlanacak.

Turizm sektörünün iklim değişikliğine uyum kapasitesinin ve farkındalık düzeyinin artırılması için faaliyetler gerçekleştirilecek, farklı turizm merkezlerinde pilot çalışmalar yürütülecek.

Öğrencilere işletmelerce burs verilmesi ve staj yaptırılması imkanı

Turizmde İklim Değişikliğine Uyum Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak, Antalya, Muğla, İzmir ve İstanbul illerinde ücretsiz halk plajları yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yenilenen protokol doğrultusunda, turizm alanındaki 70 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, konaklama tesisleriyle eşleştirilerek öğrencilere işletmelerce burs verilmesi ve staj yaptırılması imkanı sağlanacak.​​​​​​​