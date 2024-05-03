Türk-Alman Ekonomi Günü, 4 Mayıs'ta Düsseldorf'ta yapılacak Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'ne Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Almanya Maliye Bakanı Lindner'in katılması planlanıyor.

AA

Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi yolunda yarın önemli bir etkinlik düzenlenecek.

Türkiye ile Almanya arasında ekonomideki fırsatlar için platform niteliğindeki Türk-Alman Ekonomi Günü, bu yıl 4 Mayıs'ta Düsseldorf'ta gerçekleşecek.

8. Türk-Alman Ekonomi Günü'ne Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in katılımı bekleniyor.

Etkinlik kapsamında şirketler arasında iş birliği görüşmelerinin yapılması planlanırken, sosyal ekonomi konusunun da ele alınması bekleniyor.

Etkinlikte ekonomik fırsatlar ele alınacak

Almanya, Türkiye ve Avrupa'dan iş ve siyaset dünyasından konuşmacıların katılacağı etkinlikte, iki ülke arasında ekonomi alanındaki fırsatlar, yeşil enerjinin geleceği, yapay zeka dünyasındaki gelişmeler, şirketlerde sosyal sorumluluk ve ekonomi konuları ele alınacak.

Acılış konuşmasının Şimşek ile Lindner tarafından yapılması bekleniyor

Şimşek ile Lindner'in açılış konuşmalarını yapmalarının beklendiği etkinliğe, iki ülkeden siyasetçiler, kamu kuruluşlarından yetkililer, özel sektör temsilcileri ve uzmanların katılımı da öngörülüyor.

Toplantıya katılacak isimler

Etkinliğe Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Alman Hür Demokrat Partisi Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Düsseldorf Belediye Başkanı Stephan Keller de katılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)