Türk ayakkabı sektörünün gözü Avrupa pazarında

Türk ayakkabı üreticisi, model ve işçilikteki farkını ortaya koyarak pazarda kendilerine iyi bir yer edindi ve bu konuda İtalya ile yarıştığı pazar payı tüm Avrupa'ya yayıldı.

Türkiye, ayakkabı üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, ihracat açısından yapılan çalışmaları aktararak, Türk ayakkabılarının kalitesi nedeniyle Avrupa ülkelerinden talep gördüğünü açıkladı.

Aydan, 2021'de yıl 1 milyar dolarlık ihracatla yılı kapattıklarını anlattı.

"İlk 5 ayda ihracat 600 milyon dolara yaklaştı"

Yılın ilk 5 ayında ihracatın 600 milyon dolara yaklaştığını, bu yıl için daha yüksek hedeflerinin olduğunu dile getiren Aydan, bugünlerde Avrupa ülkelerinden ciddi rağbet gördüklerini söyledi.

"Türkiye, ayakkabı konusunda cazibe merkezi haline geldi"

AA'nın haberine göre, ayakkabı sektöründeki yeni gelişmeleri takip etmek ve modaya uygun tasarımlar hazırlamak amacıyla çeşitli fuarlar düzenlediklerini, yabancıların bu organizasyonlarda Türk ürünlerine ilgi gösterdiğini ifade eden Aydan, şöyle devam etti:

"Türk ayakkabı sektörü olarak çok kaliteli ayakkabı üretiyoruz. Bu durum ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Avrupa'daki ayakkabı alıcıları Türkiye'ye yöneldi. Eylül ayında düzenleyeceğimiz ayakkabı fuarına İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz ile Almanya'dan büyük katılım var. Bu yönleriyle Türkiye, bir ayakkabı merkezi oldu. Bu da ayakkabı sektörü olarak çok sevdiricidir. Türkiye, ayakkabı konusunda bir cazibe merkezi haline geldi."





"Avrupa'nın bu talebini kaçırmamak istiyoruz"

Avrupa'dan en çok kadın ve erkek ayakkabısı talebi aldıklarına işaret eden Aydan, "Avrupa'nın bu talebini kaçırmamak istiyoruz. Bu pazarı çok aradık ve bulduk. Üreticilerimiz de bu pazarda kalıcı yer almak istiyor. Yıllarca Avrupa'ya açılamadığımız kapı açıldı ve şu anda bu ciddi anlamda bir başarıdır. Bu da bizi ve üreticilerimizi ciddi anlamda mutlu ediyor. Şu anda özelikle İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, Belçika'dan ciddi anlamda talep var, biz de talepleri değerlendirerek pazar payımızı tüm Avrupa'ya yaymış durumdayız." diye konuştu.