Türk balı ihracatından 7 ayda 19 milyon dolar kazanıldı Türkiye ocak ayından temmuza kadar 5 bin 846 ton bal ihraç etti ve karşılığında 19 milyon 13 bin 292 dolar gelir sağladı. İhracatçılar önümüzdeki dönemde ihracatın daha da artacağına inanıyor.

AA

Türkiye'de bal üretimi zorlu koşullarda yapılmaya devam ediliyor.

Elde edilen balların bir kısmı da yurt dışına gönderiliyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yapılan bal ihracatı hakkında bilgi verdi:

Verilen bilgilere göre, Türkiye'den 7 ayda yapılan ihracat tutarı 5 bin 846 ton ve 19 milyon 13 bin 292 dolara ulaştı.

47 ülke, özerk ve serbest bölgeye bal gitti

Bu süreç içinde Türkiye'den 47 ülke, özerk ve serbest bölgeye bal satıldı.

"ABD, Almanya ve İsrail en fazla dış satım yapılan 3 ülke"

Gürdoğan, bu dönemde farklı ülkelere yapılan bal ihracatı şöyle dile getirildi:

ABD, Almanya ve İsrail en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. ABD'ye 8 milyon 240 bin 1 dolarlık, Almanya'ya 2 milyon 558 bin 383 dolarlık ve İsrail'e de 2 milyon 190 bin 606 dolarlık bal ihraç edildi.

Farklı ülkelere de bal satıldı

Bal ihracatında ülke çeşitliliğine dikkati çeken Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Hırvatistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İsveç, Özbekistan ve Kamerun'a da bu dönemde bal satıldığını bildirdi.

Bal ihracatında iptaller yaşandı

Gürdoğan, bal ihracatında geçen aylarda bir kısım firmadan kaynaklı hatalar nedeniyle iptaller yaşandığını belirterek, ilerleyen günlerde bal ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

"Bal ihracatını artırmayı hedefliyoruz"

Bal ihracatını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Gürdoğan, şöyle konuştu:

Bal ihracatımızı, ürün çeşitliliği, organik ürün, coğrafi işaretli ürün ve markalı ürün ihracatı ile özellikle Avrupa ülkeleri, Japonya ve ABD pazarında artırabileceğimize inanıyoruz.

6 ayda 1.011 işletmeye 544 milyon lira destek ödemesi yapıldı

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında yılın ilk yarısında 1.011 işletmeye 544 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

Depremden etkilenen illere yapılan destek miktarı

Depremden etkilenen 11 ilde yer alan 294 proje için ise 156,3 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirildi. Böylelikle söz konusu dönemde deprem bölgesindeki 11 ilde, 4 bin 354 işletmeye 399 milyon 938 bin lira destek sağlanmış oldu.