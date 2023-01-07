Türk balı, kalitesi ve tadı ile dünyada göz doldurdu

Geçen yıl Türkiye'den ihraç edilen bal miktarı ve ülke sayısı artış gösterdi.

Türk balı, kalitesi ve tadı ile geçen yıl 59 ülkenin sofralarında yer buldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den geçen yıl ABD başta olmak üzere 59 ülkeye, 17 bin 161 ton ve 45 milyon 984 bin 609 dolarlık bal ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den 2022'de 17 bin 161 ton bal gönderildi.

2021'e göre bal ihracatı, miktar bazında yüzde 74, değer bazında yüzde 51 arttı.

Türkiye'nin en fazla bal sattığı ülkelerin başında ABD, İspanya ve Almanya geliyor.

ABD'ye bal ihracatı değerde yüzde 106 arttı

Geçen yıl ABD'ye 7 bin 448 ton bal dış satımından 18 milyon 240 bin 997 dolar elde edildi. Bu ülkeye bir önceki yıl 8 milyon 860 bin 506 dolar karşılığı 2 bin 860 ton bal satılmıştı. Böylece, ABD'ye bal ihracatı miktar bakımından yüzde 160, değer bakımından yüzde 106 artış gösterdi.

AA'nın haberine göre, ABD'yi 6 milyon 965 bin 774 dolarla İspanya, 5 milyon 404 bin 592 dolarla Almanya takip etti.

"İhracat yapılan ülke sayısı arttı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bal ihracatında kaydedilen artışın yanı sıra ürün gönderilen ülke sayısının da arttığını söyledi.