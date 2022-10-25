Türk bankacılık sektörü iklim değişikliği hedeflerine uzak kaldı

"Türkiye'deki Bankaların İklim Değişikliğine Yaklaşımı" raporu, iklim değişikliğinin yarattığı riski tam olarak ele almak için daha kat etmesi gereken çok yol olduğunu ortaya koydu.

Bankalar iklim değişikliği için hedef belirleyerek açıklıyor. Bu hedefe ulaşma yolunda atılan adımlar ise bir raporun konusu oldu.

Türkiye'deki en büyük 17 bankadan 8'inin kömürü finanse etmeyeceğini açıklamasına rağmen Türk bankacılık sektörünün iklim değişikliğinin yarattığı riski tam olarak ele almak için katetmesi gereken çok yolu olduğu belirtildi.

Rapor yayınlandı

İklim İçin 350 Derneği'nin Türkiye'nin en büyük 17 bankasını iklim değişikliğiyle ilgili 5 kriterde değerlendirdiği "Türkiye'deki Bankaların İklim Değişikliğine Yaklaşımı" raporu yayınlandı.

Çevre ile ilgili kriterlerdeki çalışmalar değerlendirildi

Söz konusu 5 kriter, bankaların fosil yakıt varlıkları veya yatırımları, temiz enerji yatırımları, net sıfır, karbon ayak izi ve karbon nötr için hedef belirlenmesi, çevresel, sosyal ve yönetişimsel uygulamalar ve benzer derecelendirmeler başlıkları altında toplandı.

8 banka kömürü finanse etmeyeceğini açıkladı

Rapora göre; Akbank, Garanti BBVA, HSBC Grup, ING Grup, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı ve Kredi Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası olmak üzere Türkiye'de 8 banka kömürü finanse etmeyeceğini açıklarken, geri kalanların böyle bir beyanı bulunmuyor.

Uzun vadeli hedefler kısa vadeli planlarla desteklenmiyor

Bankaların neredeyse yarısının "karbon nötr" veya "net sıfır" hedefi olmasına rağmen, uzun vadeli bu hedeflerin destekleyici kısa vadeli planlamalarına ilişkin bilgi bulunmuyor.

Raporda, neredeyse her banka sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürüttüğüne fakat bu kapsamda hazırlanan sürdürülebilirlik raporlarının yeknesak olmadığına ve farklı metriklere göre hazırlandığına dikkat çekiliyor.

Planlar yetersiz

Rapor, karbon ayak izi ve yenilenebilir enerji yatırımlarında hedef açıklayan bankaların bu hedeflerini bilim temelli bir yaklaşıma uygun olarak, kısa vadeli, ölçülebilir ve her şeyi kapsayan planlarla desteklemediğini gösteriyor.

"Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yol, köklü değişikliklerden geçiyor"

İklim İçin 350 Derneği Türkiye Temsilcisi Efe Baysal, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Bankaların başta kömür olmak üzere fosil yakıtlara finansal kaynak sağlamaktan vazgeçmesi, iklim krizine sebep olan, havayı, suyu, toprağı kirleten projelerin durması için çok önemli bir adım. Aynı zamanda Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yol, emisyonlarda en büyük paya sahip enerji sektörünün dönüşümü için finansal sistemlerde yapılacak köklü değişikliklerden geçiyor." ifadelerini kullandı.