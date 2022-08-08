Türk bankaları Rus ödeme sistemine geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'de Mir ödeme sistemini kabul eden banka sayısının yaygınlaşması ve doğalgaz alımının bir kısmının ruble ile yapılması konusunda anlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti nedeniyle bulunduğu Rusya’nın Soçi şehrinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Kredi kartı ile ödeme yapmakta Amerikan tekeli kırıldı

Siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda birçok konunun ele alındığı buluşmada, kredi kartıyla ödemede Amerikan tekelini kıran bir karar verildi. Buna göre beş Türk bankası, Rusların ödeme sistemine geçecek ve böylelikle tatil için Türkiye'ye gelen Rus turistler harcamalarını kolaylıkla yapabilecekti.

Mir kredi kartı Rusya'da kullanılıyor ve Ruslar yurt dışında bu kartı kullanarak hareket etmek istiyor.

Beş Türk bankası Mir ödeme sistemine geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Putin ile olan görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, beş Türk bankasının Rusya'nın Mir ödeme sistemine geçtiğini söyledi.

"Türk bankaları Mir kartı ile ilgili çalışmalardan mutlu"

AA'nın haberine göre, Erdoğan'ın uçakta yaptığı açıklamada, Türk bankalarının Rusya'nın Mir kartıyla ilgili çalışmasında ciddi gelişmeler olduğunu ifade ettiğini aktardı.

"Hem Rus turistler hem de Türkiye için rahatlık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun hem Rus turistler hem de Türkiye için rahatlık sağladığını kaydetti.

"Merkez bankası başkanları görüştü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin merkez bankası başkanlarının da görüşme sırasında bir araya geldiklerini dile getirdi.

"Doğalgaz için kısmen ruble ile ödemeye geçilecek"

Görüşmede, doğalgaz alımlarındaki ödemede kullanınan para birimi için de bir karar alındı. Putin ile Erdoğan, Soçi'deki görüşmelerde doğalgaz için kısmen ruble ile ödemeye geçme konusunda anlaştı.

Erdoğan, ruble ile ödeme yapmanın hem Rusya hem de Türkiye için bir mali destek olacağını ifade etti.