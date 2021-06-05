Türk bilim insanları kıkırdak hasarını önleyen eklem içi enjeksiyon geliştirdi

Türk bilim insanları ve mühendisler yüzde 100 yerli sermayeyle, 2019 yılında kurdukları biyocerrahi temalı şirkette, kıkırdak hasarını önleyen eklem içi enjeksiyonlar üretti.

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde çalışan Türk bilim insanları ve mühendislerin ürettiği ürünler sayesinde hastanın proteze giden süreci 4 yıla kadar ertelenirken, doğru hekim kontrolüyle hiç takılmaya da biliyor.

DÜNYADA BİYOCERRAHİ ALANINDA BİR TÜRK MARKASI OLUŞTURMAK HEDEFLENİYOR

Biyocerrahi alanında çalışmalar yapan şirketin yetkilisi Prof. Dr. Serdar Sezer, dünyada biyocerrahi alanında bir Türk markası oluşturmayı hedeflediklerini, 2 yılda 30 ülkeyle anlaşma imzaladıklarını söyledi.

"TÜRKİYE, ORTADOĞU’NUN SAĞLIK ÜSSÜ"

Türkiye’de biyocerrahi alanında farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyleyen Sezer, “3 ürünümüz de Türkiye ve Avrupa pazarında oldukça ilgi gördü. 11 farklı proje yürütüyoruz, dünyada ilk Türkiye’de öncü ürün gruplarımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Fuarda, ortopedi, genel cerrahi ve medikal estetik alanındaki ürünleri tanıtıyoruz. Türkiye, Ortadoğu’nun sağlık üssü gibi, hekimler oldukça profesyonel. Fuarda ilk 2 günde 30’dan fazla ülkenin temsilcisiyle görüştük. Başarılar bize de firma olarak önemli avantajlar sağlıyor.” dedi.

DÜNYADA BİYOCERRAHİ PAZARI 22.5 MİLYAR DOLAR

Prof. Dr. Sezer, “Ortopedi alanındaki ürünümüzü, halk arasında diz sıvısı olarak adlandırılan diz ağrılarında hekimlerimiz, tedavi amaçlı kullanıyor. Bu ürünü 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Dünyada biyocerrahi pazarı 22 milyar 500 milyon dolar çok yeni bir kavram. Ülkemizde de bu farkındalık yavaş yavaş iyi bir seviyeye geldi.” diye konuştu.

HASAR GÖRMÜŞ DOKULAR KENDİNİ YENİLİYOR

Hastalık veya travma gibi sebeplerden dolayı oluşan doku hasarlarının herhangi bir implantasyona gerek kalmadan, ilaç içeriği olmadan, biyo malzeme ve hücre teknolojilerin kombinasyonuyla, hastanın hasar görmüş dokularının kendi kendini yenilemesi için ürünler geliştirdiklerini anlatan Sezer, “İleride belki de diz operasyonlarında, kıkırdak aşınmalarında protezlere gerek kalmayacak. Bu yönde çok önemli çalışmalar var. Ülkemizde bilim insanlarıyla oluşturduğumuz çalışma grubuyla bu alanda dünyanın gelişmiş ülkeleriyle aynı standartta olmayı önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÜRÜNLER ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE’DE KULLANILIYOR

Ürünlerin Türkiye’de yıllık 1 milyon adete yakın kullanım alanı olduğunu söyleyen Sezer, “Ortopedide her hekimin tercihlerinden bir tanesi oluyor. Türkiye’de ilk 3 markadan biriyiz, Yurt dışında Almanya, Romanya, İngiltere ve Fransa’da kullanılıyor. Ortadoğu’da geniş bir bayilik ağımız oluştu. Başka bir firmanın muadil ürünü çıkarmıyoruz. Ar-Ge altyapımızla kendi teknoloji çözümlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.