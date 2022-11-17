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    Türk çayı ihracat geliri 10 ayda 18 milyon doları geçti

    DKİB'in verilerine göre, Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde yapılan çay ihracatı yüzde 25 artarak 18 milyon 26 bin 999 dolara ulaştı.
    • 17.11.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 16:29
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    Türk çayı ihracat geliri 10 ayda 18 milyon doları geçti

    Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Ocak-Ekim 2022'de 110 ülkeye çay satıldığını açıkladı.

    Gürdoğan, 10 ayda 5 bin 246 ton çay ihraç edilerek, 18 milyon 26 bin 999 dolar gelir sağlandığını belirtti.

    Belçika, Birleşik Krallık ve Almanya en fazla dış satım yapılan 3 ülke

    Gürdoğan, ihracat artışına paralel olarak ülke çeşitliliğinin de arttığını belirterek  Kongo, Yemen, Kolombiya, Estonya ve Bolivya'ya da çay satıldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 35, değerde yüzde 25 arttı. Belçika, Birleşik Krallık ve Almanya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya bu dönem 4 milyon 51 bin 90, Birleşik Krallık'a 2 milyon 498 bin 973, Almanya'ya ise 1 milyon 925 bin 873 dolarlık çay ihraç edildi."

    Türk çayı ihracat geliri 10 ayda 18 milyon doları geçti #1


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