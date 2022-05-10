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    Türk çayı ihracatı 4 ayda 8,2 milyon dolara ulaştı

    Doğu Karadeniz'de üretilen, iç pazara ve ihracata yönelik olarak pazara çıkıyor. Ocak-Nisan 2022 döneminde yapılan ihracatın yüzde 26 arttığı belirtildi.
    • 10.05.2022 - 13:40
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    Türk çayı ihracatı 4 ayda 8,2 milyon dolara ulaştı

    Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Türkiye'den Ocak-Nisan 2022 döneminde yapılan toplam 2 bin 464 tona varan Türk çayı ihracatının yüzde 26 artarak 8 milyon 218 bin 912 dolara ulaştığa bilgisini paylaştı.

    "90 ülkeye çay gönderildi"

    AA'nın haberine göre, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 4 aylık döneminde 90 ülkeye çay ihraç edildiğini söyledi.

    Belçika, Almanya ve ABD en fazla çay ihraç ettiğimiz ülkeler

    Gürdoğan, çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 54, değerde yüzde 26 artığını açıklayarak "Söz konusu dönemde Belçika, Almanya ve ABD en fazla çay ihraç ettiğimiz ilk 3 ülke oldu. Bu dönem Belçika'ya 1 milyon 730 bin 215, Almanya'ya 1 milyon 278 bin 835 ve ABD'ye 1 milyon 37 bin 820 dolarlık çay dış satımı yapıldı."

    Türk çayı ihracatı 4 ayda 8,2 milyon dolara ulaştı #1

    Çay ihracatına yeni ülkeler katıldı

    İhracattaki artışa paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çeken Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Kamerun, Macaristan, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kenya, Sudan, Litvanya, Estonya, Çekya, Finlandiya ve Mayotte'ye de bu dönem çay satıldığını kaydetti.

    ihracat

    İhracata pozitif yansıyacak

    Gürdoğan, çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, tüketici kitlesinin damak zevkine göre çay üretilmesinin ihracata pozitif yansıyacağını sözlerine ekledi.


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