Türk çelik sektörü artan tüketim talebiyle yatırımcılara avantaj sağlıyor

Türk çelik sektörü, pazar çeşitliliği, artan üretim talebi ve ülkenin coğrafi konumunun avantajları ile yatırımcıları kendisine çekiyor.

Türkiye'de kişi başına çelik tüketiminin, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ortalamasının da üstüne çıkarak 400 kilogramı bulması, bu rakamın gelecek yıllarda 500 kilograma yükselerek üretimin 40 milyon tonu aşmasının beklenmesi, yabancı yatırımcılar için cazip geliyor.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, çelik sektöründeki yatırım ortamına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yatırımcıları etkileyen en temel unsurun, yapılacak yatırımın geriye dönüş süresi ve karlılığı olduğunu belirten Yayan, "Türkiye, dinamik ekonomisi, yüksek tüketim kapasitesi ve pazarlara yakınlığı itibarıyla yatırımcılar için çok cazip bir ülke." dedi.

Türkiye'de yaklaşık 340 organize sanayi bölgesi (OSB) bulunduğunu ve buralarda 2 milyon civarında işçinin çalıştığını ifade eden Yayan, ülkenin sınai altyapısının da istikrarla geliştiğini söyledi.

"PASLANMAZ ÇELİK ÜRETİMİNE İHTİYAÇ VAR"

Yayan, Türkiye'de özellikle paslanmaz çelik alanında yatırım ihtiyacı bulunduğunu, burada kapasitenin yeterli olmadığını bildirdi.

Söz konusu ürünlerin ithalatına yaklaşık 1 milyar dolar ödendiğine dikkati çeken Yayan, "Paslanmaz çelik, Türkiye'de inşaatlarda kullanılıyor. Henüz çok yaygın değil ancak bir şeyin talebinin oluşması için öncelikle ona sahip olmak, pazara sunmak gerekir. Bu gerçekleştiğinde Türkiye'deki talebin uyarılacağını, paslanmaz çelik tüketiminin artacağını ve bunu kullanan diğer sanayi sektörlerine de olumlu katkı olacağını düşünüyoruz. Türkiye'de gerçek anlamda paslanmaz çeliği üretecek, ülkeye katma değer sağlayacak yatırımlara ihtiyaç var." diye konuştu.

"ÜLKENİN COĞRAFİ KONUMUNUN DA KATKISI VAR"

Yayan, Türkiye'nin coğrafi konumuyla çeşitli kıtalara ihracat yapılmasına imkan vermesinin de avantaj sağladığını ifade etti. Bazı ülkelerin Türk çelik sektörünü hedef alan uygulamalarını hatırlatan Yayan, bu gibi olumsuzluklardan etkilenmemek adına sektörün dinamik yapısının ve ülkenin coğrafi konumunun da katkısıyla kendilerine hızla yeni pazarlar bulabildiklerini söyledi.