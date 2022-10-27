Türk çelik sektörü revaçta

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, bir açıklama yaparak Rusya-Ukrayna krizi sonrasında Baltık ülkelerinden Türk çelik sektörüne olan talebin arttığını iletti.

Sektör temsilcilerinden, özellikle Rusya-Ukrayna krizi sonrasında Baltık ülkelerinden Türk çelik sektörüne olan talebin arttığı bilgisi geldi.

"Baltık ülkelerinin Türk çelik sektörüne ilgisi arttı"



Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, özellikle Rusya-Ukrayna krizi sonrasında Baltık ülkelerinden Türk çelik sektörüne olan talebin arttığını gördüklerini belirterek, "Geçen yılın sonu itibarıyla çelik ihracatı yaptığımız ülkeler arasında Letonya 106'ncı, Estonya ise 108'inci sıradaydı. Gelinen nokta itibarıyla Estonya ihracat sıralamamızda 48'inciliğe, Letonya ise 85'inciliğe yükseldi." ifadelerini kullandı.

Ticaret heyetleri ziyarette bulundu

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ÇİB, Baltık bölgesindeki varlığını güçlendirmek ve yeni iş birlikleri kurmak amacıyla Estonya ve Letonya'ya ticaret heyetiyle ziyaret gerçekleştirdi.

"Her iki ülkenin Rusya'dan ithalatı düşerken, Türkiye'den yaptıkları ithalat ciddi oranda artışa geçti"

Normalde her iki ülkenin de çelik ithalatı yaptığı en büyük tedarikçinin Rusya olduğunu aktaran Aslan, "Estonya pazarında Rusya'dan ithalatta 2022 yılının ilk 7 ayı itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 düşüş var. Rusya, en büyük ithalatçı konumundan Polonya ve Finlandiya'nın ardından üçüncü sıraya geriledi. Rusya halen Letonya'nın en büyük ithalatçısı olmasına karşın ithalatında yüzde 70 düşüş var. Avrupa'nın Rusya'ya ambargosu devam ettiği sürece bu rakamlar daha da düşebilir." ifadelerini kullandı.

"Estonya ihracat sıralamamızda 48'inciliğe, Letonya ise 85'inciliğe yükseldi"

Estonya, Letonya'nın Rusya'dan ithalatı düşerken Türkiye'den yaptıkları ithalatın ciddi oranda artışa geçtiğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Özellikle Rusya-Ukrayna krizi sonrasında Baltık ülkelerinden Türk çelik sektörüne olan talebin arttığını görüyoruz. Geçen yılın sonu itibarıyla çelik ihracatı yaptığımız ülkeler arasında Letonya 106'ncı, Estonya ise 108'inci sıradaydı. Ancak 2022 yılının ilk 9 ayına baktığımızda Estonya'ya ihracatımız yüzde 392 artışla 70 bin tona dayanırken, Letonya'ya olan ihracatımız da yüzde 30 artışla 21 bin tona yükseldi. Gelinen nokta itibarıyla Estonya ihracat sıralamamızda 48'inciliğe, Letonya ise 85'inciliğe yükseldi. Letonya pazarı içerisinde Türkiye'nin payı yüzde 1,8'den yüzde 4,1'e çıkarken, Estonya'daki payı ise yüzde 2,1'den yüzde 9'a çıktı. Türkiye, son verilerle birlikte Estonya'da en büyük 5 ithalatçı ülke arasına da girmeyi başardı. Bu rakamların önümüzdeki dönemde daha da yükseleceğini öngörüyoruz."





Türk çelik ihracatçıları için önemli fırsat

Adnan Aslan, şu anda resesyonla bağlantılı olarak Avrupa'nın çelik talebinde yavaşlama olmasına karşın bölgede Rusya ve Ukrayna'nın etkinliğinin azalması ile Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarları ile Kuzey Amerika pazarlarındaki canlı talebin Türk çelik ihracatçıları için önemli bir fırsat yarattığını vurguladı.