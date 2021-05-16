Türk çiftçisi durmadan çalışarak pandemi şartlarını hafifletti

İnsanlığın son 100 yılda karşılaştığı en büyük salgının zirve yaptığı 2020 yılında Türk çiftçisi, vatandaşların ihtiyacını karşılayarak pandeminin olumsuzluklarını azaltmaya çalıştı.

Yıllık 239 milyon ton bitkisel üretim yapan, Türkiye Gayri Safi Milli Hasılasının yüzde 6'sını, istihdamın yüzde 19'unu temsil eden Türk Tarım Sektörü, 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,3 daralırken, yüzde 4,8 büyüdü.

Pandemide insanüstü güçle çalışan Türk çiftçisinin tarımsal hasılası pandemi döneminde 333 milyar 300 milyon lira ile rekor seviyeye ulaşırken, Ege İhracatçı Birlikleri pandemi döneminde tarım ürünleri ihracatını 5 milyar 100 milyon dolara taşıdı.

"TÜRK ÇİFTÇİSİ PANDEMİDEN GÜÇLENEREK ÇIKTI"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemiyle birlikte sağlıklı gıdaya talebin arttığını, bu süreçten Türk çiftçisinin güçlenerek çıktığını kaydetti.

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin öneminin net bir şekilde ortaya çıktığına değinen Eskinazi, "Türkiye'de halen 4 milyon hektar işlenebilir ancak boş arazilerimiz var. Devlet destekleriyle çiftçilerimizin üretip emeğinin karşılığını alacağı bir ekosistemi sağlamamız gerekiyor. Çiftçilerimiz alın terinin karşılığı aldığı sürece insanlık için üretmeye devam edecekler." diye konuştu.

"ÇİFTÇİMİZ ÜRETİMDE DÜNYA LİDERİ, BİZ İHRACATTA"

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı üretiminde dünya lideri olduğunu hatırlatan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, bu ürünlerde Türkiye'nin talebinden çok daha fazla arz olduğunu bu nedenle üç üründe sürdürülebilir üretimin yolunun ihracattan geçtiğine dikkati çekti.

Celep, "İhracata bağımlı olan incir, üzüm ve kayısımızı Türk ihracatçıları olarak başarılı bir şekilde yüzyıllardır ihraç ederek her yıl ülkemize 1 milyar doların üzerinde döviz getirisi sağlıyoruz. Diğer kuru meyve ürünlerimizle ihracat rakamımız 1 milyar 500 milyon dolara yaklaşıyor. İncir, üzüm, kayısı ihracatında dünya lideriyiz. Bu sayede çiftçilerimizin üretimlerine devam etmelerine zemin hazırlıyoruz. Dünya standartlarında sağlıklı üretim yaparak, tarım sektöründe tüm paydaşlarının yüzünü güldüren çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." dedi.