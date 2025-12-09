Türk çimento sektörü sürdürülebilirlikte dönüşüm hızını artırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeşil dönüşüm çimento sektöründe ivme kazanıyor.

Türkiye çimento sektörünün ekonomik, çevresel ve sosyal performansının bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı TÜRKÇİMENTO 2024 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı.

TÜRKÇİMENTO üyelerinin katkısıyla hazırlanan raporda, 53 entegre tesisin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) verileri konsolide edilerek sektörün sürdürülebilirlik yolculuğuna kapsamlı bir çerçeve sunuldu.

TÜRKÇİMENTO’DAN EKONOMİ VE ÇEVREYE ÇİFTE KATKI

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) dikkate alınarak hazırlanan rapor, TÜRKÇİMENTO’nun benimsediği çifte önemlilik yaklaşımı temelinde şekillendirildi. Bu kapsamda sektörün çevresel ve sosyal etkileri ile bu etkilerin finansal performansa yansımaları analiz edildi. Paydaş gruplarının katılımıyla yapılan anket ve mülakatlar sonucunda sektörün sürdürülebilirlik öncelikleri belirlendi.

Raporda iklim değişikliği ile mücadele ve uyum, enerji yönetimi ve verimliliği, sürdürülebilir ürünler, döngüsel ekonomi ve atık yönetimi, Türkiye ekonomisine katkı, iş sağlığı ve güvenliği, ürün kalitesi ve mevzuata uyum gibi yüksek öncelikli konular öne çıkıyor. Ayrıca sektör genelinde sürdürülebilirlik ve iklimle bağlantılı risk ve fırsatlara da yer veriliyor.

ALTERNATİF YAKITLA ENERJİNİN YÜZDE 13’Ü KARŞILANDI

Türk çimento sektörü 2024’te çevresel performansını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attı. Bu kapsamda 2,1 milyon ton alternatif yakıt kullanılarak sektörün ısıl enerji ihtiyacının yüzde 13’ü bu kaynaklardan sağlandı.

6,6 milyon ton alternatif hammadde kullanımıyla yaklaşık yüzde 5 ikame oranına ulaşıldı. Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışla çimento fabrikalarının elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 10’u güneş ve rüzgâr enerjisinden karşılandı.

ÇEVRESEL YATIRIMLAR

Sektörde 2024 yılı çevresel yatırımları 1,6 milyar TL’ye, yıllık çevresel harcamalar ise 300 milyon TL’ye ulaştı. Bu yatırımlar karbon emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarını da güçlendirdi.

"ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, TEMEL BİR DÖNÜŞÜM ALANI"

TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay, rapora ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Çimento sektörü olarak sürdürülebilirliği artık bir tercih değil, temel bir dönüşüm alanı olarak görüyoruz. Alternatif yakıt ve ham madde kullanımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijitalleşme çalışmaları bu dönüşümün en somut göstergeleri. 2024 Sürdürülebilirlik Raporumuz yalnızca mevcut performansımızı değil, risklerimizi, fırsatlarımızı ve önümüzdeki dönemin yol haritasını da ortaya koyan stratejik bir rehber niteliğinde.

YEŞİL DÖNÜŞÜM TÜRK ÇİMENTOSUNUN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Türk çimento sektörü, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum süreci, karbon düzenlemeleri, enerji dönüşümü ve sürdürülebilir üretim uygulamaları doğrultusunda küresel rekabet gücünü artırmayı sürdürürken, toplumsal faydayı ve sürdürülebilir kalkınmayı da iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyor.

TÜRKÇİMENTO 2024 Sürdürülebilirlik Raporu, sektörün düşük karbonlu ve daha dirençli bir geleceğe geçişinde önemli bir referans dokümanı niteliği taşıyor.