Türk çimento sektörünün üretim kapasitesi artıyor Dünyada yaşanan olumsuzluklardan etkilenen çimento üreticileri, sektörün konumunu ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler Türkiye'de inşaat sektörüne çevrildi.

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, çimento sektörünün yapılan yatırımlarla 2022 yılında 119 milyon ton kapasiteye ulaştığını bildirdi.

Yücelik, inşaat sektöründe yaşanan küçülmenin etkisiyle çimento sektörünün 2022 yılını iç ve dış satışlarda tonaj olarak daralma ile tamamladığını aktardı.

"2022'de çimentonun yüzde 25,1'i ihracata konu oldu"

Yücelik, Türkiye'de 77 çimento fabrikasıyla faaliyet gösteren sektörün 17 bin 500 kişiyi doğrudan istihdam ettiğini aktararak, sektörün 2022 yılındaki üretim ve satış rakamlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Sektörümüz, yaklaşık yüzde 6 büyüme yaşadığı 2021 yılından sonra 2022 yılına, iç piyasada düşüş ve ihracatta artış ile başlamıştı. 2022 yılında, sektörün yüzde 94'ünü temsil eden TÜRKÇİMENTO üyelerinin toplam çimento üretimi, önceki yıla oranla yüzde 6,6'lık düşüşle 73 milyon 708 bin tona geriledi. Üyelerimizin iç satışları ise 2022 yılında yüzde 9,3 azalarak 54 milyon 610 bin tona indi. Geçen yıl üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 25,1'i ihracata konu oldu. 2022 yılında çimento sektörü ihracatı ise yüzde 12'lik düşüşle 27,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu ihracatın 18,7 milyon tonunu çimento, 8,5 milyon tonunu klinker oluşturdu. 2023 yılında da ihracatta yaşanan düşüş trendi devam ediyor.

"Dünyanın 5. büyük, Avrupa'nın ise lider üreticisiyiz"

Çimento sektörünün yapılan yatırımlarla 2022 yılında 119 milyon ton kapasiteye ulaştığını ve kapasite kullanım oranının ise yüzde 65 olduğunu bildiren Yücelik, şu ifadeyi kullandı:

Sektör olarak 2022 rakamlarıyla dünyanın 5. büyük, Avrupa'nın ise lider üreticisiyiz. 119 milyon tonluk üretim kapasitesiyle Türkiye ve dünyaya yeteriz.

"ABD'de eskiyen altyapılar Türk çimentosuyla yenileniyor"

Yücelik, sektörün çimento ihracatını çoğunlukla ABD ve Orta Doğu'ya yaptığına işaret ederek şunları kaydetti: