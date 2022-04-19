Türk denizcileri Finlandiya gemilerinde çalışabilecek

İmzalanan anlaşmayla Türk denizcilerine Finlandiya gemilerinde de çalışma olanağı sağlandı.

Gemilerde çalışacak personel bulmak önemli bir sorunken, bugüne kadar 36 ülke ile yapılan anlaşma sayesinde Türk gemi insanlarının çalışacakları alan arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, imzalanan anlaşmayla birlikte Türk denizcilerine Finlandiya gemilerinde de çalışma olanağı sağlandığını bildirdi.

Gemi insanı arzına küresel talep oluştu

AA'nın haberine göre, Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gemi insanı arzına küresel talep oluşturmak amacıyla Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) kapsamında anlaşma imzalanan ülke sayısının 36'ya çıkarıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Finlandiya ile imzaladığımız anlaşma ile denizcilerimize Finlandiya gemilerinde de çalışma olanağı sağladık." ifadelerine yer verildi.