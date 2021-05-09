Türk doğal taş sektörü ihracat hedefini arttırdı

Dünyaya değer gören Türk doğal taş sektörü, yıl sonu ihracat hedefini "2 milyar doları aşmak" üzerine oluşturdu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün olumsuz izlerini silen sektör, ocak-nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 26 artırarak 620 milyon dolara ulaştı.

EİB Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, bir açıklama yaparak doğal taş ihracatında 2021 hedeflerinin 2 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu bildirdi.

BLOK MERMER İHRACATI 246 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin geçen yıl ocak-nisan döneminde 173 milyon dolar olan blok mermer ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 42'lik artışla 246 milyon dolara yükseldi.