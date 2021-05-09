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    Türk doğal taş sektörü ihracat hedefini arttırdı

    Dünyaya değer gören Türk doğal taş sektörü, yıl sonu ihracat hedefini "2 milyar doları aşmak" üzerine oluşturdu.
    • AA
    • 09.05.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 13:45
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    Türk doğal taş sektörü ihracat hedefini arttırdı

    Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün olumsuz izlerini silen sektör, ocak-nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 26 artırarak 620 milyon dolara ulaştı.

    EİB Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, bir açıklama yaparak doğal taş ihracatında 2021 hedeflerinin 2 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu bildirdi.

    BLOK MERMER İHRACATI 246 MİLYON DOLAR

    Türkiye'nin geçen yıl ocak-nisan döneminde 173 milyon dolar olan blok mermer ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 42'lik artışla 246 milyon dolara yükseldi.

    Türk doğal taş sektörü ihracat hedefini arttırdı #1

    Türk doğal taş sektörü ihracat hedefini arttırdı #2

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