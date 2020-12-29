Türk doğalgaz sektörü açısından 2021 kritik bir yıl

2021'de Türkiye'nin uzun vadeli doğalgaz kontratlarının bir bölümünün süresi sona erecek. Türkiye, yenilenecek kontratlarda esneklik ve fiyatlarda indirim talep ediyor.

Türk doğalgaz sektörü açısından kritik bir eşik olarak nitelendirilen 2021'de, Türkiye'nin uzun vadeli doğalgaz kontratlarının önemli bir bölümünün süresi sona eriyor.

Bu yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin 58 milyar metreküp seviyesinde bulunan uzun dönemli ve petrol fiyatına endeksli doğalgaz kontratlarının 15 milyar 900 milyon metreküplük kısmı 2021'de sona eriyor. Bu durumun, gelecek yılın sektör ve doğalgaz maliyetleri açısından belirleyici olması bekleniyor.

BOTAŞ’IN AZERBAYCAN İLE OLAN ANLAŞMASI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), Azerbaycan ile olan 6 milyar 600 milyon metreküplük gaz kontratının süresi Nisan 2021'de dolacak. BOTAŞ'ın Rus şirket Gazprom ile 4 milyar metreküplük ve Nijerya ile 1 milyar 300 milyon metreküplük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sözleşmesinin süresi de 2021'in sonunda bitecek.

BOTAŞ'ın 2007'de özel sektöre devrettiği 4 milyar metreküplük sözleşmelerin süresi de aynı şekilde gelecek yıl sonunda tamamlanıyor.

LNG KATAR SÖZLEŞMESİ

Diğer yandan, bu yıl eylülde sona eren 2 milyar 100 milyon metreküplük LNG Katar sözleşmesinin akıbetinin de yeni yılda netleşmesi bekleniyor.

Böylece Rusya, Katar ve Nijerya ile süresi biten toplamda 11 milyar 400 milyon metreküplük yenilenmesi muhtemel gaz sözleşmesi mevcut. Bu rakam, Türkiye'nin toplam gaz kontratlarının yüzde 20'sini oluşturuyor.

TÜRKİYE'NİN RUSYA İLE DOĞALGAZ KONTRAT MÜZAKERELERİ

Türkiye'nin Rusya ile doğalgaz kontrat müzakereleri devam ederken, BOTAŞ ve özel sektör şirketlerinin bu müzakerelerdeki taleplerinin başında, uluslararası ticaret merkezlerindeki fiyatlara endeksli formüllere dayalı esnek bir kontrat yapısı oluşturulması ve fiyatlarda indirim yapılması geliyor.