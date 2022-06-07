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    Türk Eğitim-Sen, 3600’ün altında kalan memurlar için beklentisini açıkladı

    3600 ek gösterge ile ilgili kapsamın artırıldığına dair açıklamanın ardından konunun tarafları da yasalaşma aşamasındaki düzenlemeden beklentilerini dile getiriyor.
    • 07.06.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 10:53
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    Türk Eğitim-Sen, 3600’ün altında kalan memurlar için beklentisini açıkladı

    Kamu çalışanlarının derecelerini yükselterek maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde artış sağlayacak 3600 ek gösterge ile ilgili son aşama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

    İHA'nın haberine göre, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ek gösterge düzenlemesini olumlu bulduklarını ifade ederek, sendikanın taleplerinin büyük oranda karşılık bulduğunu söyledi.

    "Tazminat yansıtma oranları yeniden yükseltilmeli"

    Geylan bu konuda, yaptığı açıklamada, ek gösterge ve emeklilik sorunlarının tamamen çözülmesi için beklentilerini, “3600’ün altında kalan memurların tazminat yansıtma oranları yeniden yükseltilmelidir.” şeklinde dile getirdi.

    Türk Eğitim-Sen, 3600’ün altında kalan memurlar için beklentisini açıkladı #1

    "Tekliflerimiz büyük oranda karşılık buldu"

    Geylan, açıklamasında şunları kaydetti:

    “Ek gösterge düzenlemesi olumludur ve genel itibariyle Türkiye Kamu-Sen’in tekliflerini ihtiva etmektedir. Süreçteki kolaylaştırıcı tutumundan dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e teşekkür ediyorum. Sendikamızın, bütün memurların düzenlemeye dahil edilmesi, oranların 800 puan artırılması, yardımcı hizmetlilerin de kapsama alınması teklifleri büyük oranda karşılık bulmuştur. Bu durum kamu çalışanlarında memnuniyet uyandırmıştır.

    3600’ün altında kalan memurların tazminat yansıtma oranları yükseltilmeli

    Ancak, ek gösterge ve emeklilik sorunlarının tamamen çözülmesi için 3600’ün altında kalan memurların tazminat yansıtma oranları da yeniden yükseltilmelidir. Bundan sonraki aşamada TBMM nezdinde süreci yakinen takip edecek ve eksiklerin tamamlanması yolunda gayret ortaya koyacağız.”


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