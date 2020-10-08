Türk ev tekstili ürünleri 189 ülkeye gitti

Türk ev tekstili ürünleri ihracatı koronavirüse rağmen dünyada daha çok noktaya ulaşarak, yüzde 14'ten fazla arttı.

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, eylül ayında ihracatını yüzde 14'ten fazla artıran sektörün, yılın 9 ayında 189 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün sattığını bildirdi.

"KORONAVİRÜSE RAĞMEN BAŞARI ELDE ETTİK"

Bayram, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının küresel ticaret üzerinde oluşturduğu kara bulutlara rağmen Türk ev tekstili ürünlerinin dünyanın dört bir yanında yer almayı sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Eylül ayını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 264 milyon dolar seviyesinde dış satımla tamamlayan ev tekstil sektörü, geçen yılın aynı ayında 231 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti. Sektörün ocak-eylül dönemi ihracatı ise 1 milyar 706 milyon dolar oldu."

EN ÇOK EV TEKSTİLİ ÜRÜNÜNÜ ALMANYA ALIYOR

Türk ev tekstilcilerinin en fazla ürün sattığı ülkelerin Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa olduğu bilgisini veren Bayram, geçen yıl hiç ihracat yapılmayan Gine, Haiti, Bhutan, Nikaragua ve Faroe Adalarının bu yıl ticaret noktalarına katıldığını belirtti.