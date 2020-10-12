Türk ev ve mutfak eşyaları sektörden 9 ayda 1.7 milyar dolarlık ihracat

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörden 9 ayda 1.7 milyar dolarlık ihracat

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün 9 ayda elde ettiği 1 milyar 751 milyon dolarlık ihracata, en büyük katkı yüzde 35,8’le küçük elektrikli ev aletleri grubundan oldu.

Küresel salgın nedeniyle dünyada insanlar evine kapanınca mutfakta geçirilen süre doğal olarak arttı. Bu sektördeki ihracat, küresel ekonominin paralelinde ilk aylar yavaşlasa da sonra ivme yükseldi.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), sektörün 9 aylık ihracat performansına ilişkin raporunu yayınladı.

Dokuz aylık dönemde sektörde gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 32,2’lik kısmı metal mutfak eşyaları, yüzde 18,8’lik bölümü ise plastik ev ve mutfak eşyalarına ait.

Söz konusu dönemde cam sofra ve mutfak eşyaları yüzde 9,6, seramik ve porselen mutfak eşyaları ise yüzde 3,7 oranında toplam sektör ihracatından pay aldı.

"YENİ NORMALLE BİRLİKTE TOPARLANMA BAŞLADI"

EVSİD Başkanı Burak Önder, küresel salgından hemen her sektör gibi ev ve mutfak eşyaları endüstrisinin de etkilendiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Pandemiyle birlikte mart-nisan ve mayıs aylarında yüzde 51’e varan daralmalar yaşadık. Yeni normalin başlangıcı olarak kabul edilen haziranda ise yüzde 33 büyüme yakaladık. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında da yüzde 13’e varan büyüme ivmesi gerçekleştirdik. Bu dönemde bazı fabrikalarımız ürün yetiştirmekte zorlandı. Küresel salgın nedeniyle dünyada insanlar evine kapanınca mutfakta geçirilen süre doğal olarak arttı. İnsanlar restoranlarda yediği yemekleri evlerinde yapmayı denedi. Bu durum zaman yönetimi açısından da insanlara motivasyon kaynağı oldu. Rakamlar da bunu destekler nitelikte."

"SON 10 YILDA İHRACATTA DEĞERDE YÜZDE 46 ARTIŞ YAKALADIK"

EVSİD raporunun, ev ve mutfak eşyaları sektörünün son 10 yılda ihracat özelinde katma değeri yüksek projelere imza attığını ispatlar nitelikte olduğunu aktaran Önder, "Ev ve mutfak eşyaları sektörünün fiyat-kalite ve üretim kabiliyeti açısından potansiyelinin çok daha yukarılarda olduğunu biliyoruz. Bu süreçte yurt dışı organizasyonlarda kendimizi doğru ifade ettiğimizi düşünüyorum. Bunun sonucunda son 10 yılda ihracat kapsamında değerde yüzde 46, miktarda ise yüzde 44 artış yakaladık. Bu durum, katma değeri yüksek ihracat açısından kritik öneme sahip.” değerlendirmesini yaptı.

EN FAZLA İHRACAT AB ÜLKELERİNE

Önder, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün geçen yıl en fazla ihracatı yüzde 54,8 ile Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiğini belirterek, Orta Doğu'nun yüzde 23,2 pay alırken, Afrika ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın yüzde 14,5 olarak hesaplandığını kaydederek şu bilgiyi verdi:

"Sektör ihracatında ABD yüzde 2,1, Latin Amerika ülkeleri ise yüzde 1,9’luk paya sahip. Pandemi nedeniyle yurt dışı fuarlar ve etkinlikler durmuş vaziyette. Dernek olarak bu dönemde dijital pazarlama, sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri özelinde ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Doğu Avrupa-Uzak Doğu ekseninde konum olarak avantajlıyız. Çin yüksek adetli satışlarda avantajlı ancak biz butik ve kaliteli üretim yapıyoruz."