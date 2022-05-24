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    Türk Eximbank 700 milyon euro kaynak sağladı

    Türk Eximbank, sendikasyon kredisini yüzde 104 oranında yenileyerek sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını genişletti.
    • 24.05.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 14:12
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    Türk Eximbank 700 milyon euro kaynak sağladı

    Türk Eximbank, bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan sendikasyon kredisi ile 504 milyon euro ve 206 milyon dolar olmak üzere toplam 700 milyon euro tutarında kaynak sağladı.

    Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, koordinatörlüğünü MUFG Bank, Ltd. ve The Commercial Bank, Qatar'ın, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü ise Standard Chartered Bank'ın üstlendiği 1 yıl vadeli işlem ile Türk Eximbank sendikasyon kredisini yüzde 104 oranında yeniledi.

    Kriterler sağlandığında sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileşme yaşanacak

    İhracatın finansmanında kullanılacak kredinin sürdürülebilirlik performans kriterleri olarak belirlenen, bankanın karbon emisyon miktarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımının toplam elektrik tüketimindeki payının artırılması kriterlerine ulaşılması durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileşme gerçekleşeceği ifade edildi.

    Sendikasyon kredisine uluslararası piyasalardan yüksek talep geldi

    AA'nın haberine göre, Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, sendikasyon kredisine uluslararası piyasalardan yüksek talep geldi ve işleme Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden, 3’ü yeni olmak üzere önde gelen 26 banka katılım sağladı.

    Eximbank

    Kurumsal strateji öncelikler arasında yer alıyor

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bankanın sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumsal strateji öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Uluslararası borçlanma piyasalarında sürdürülebilirlik temalı işlemlerin giderek arttığı bu dönemde, kaynak çeşitlendirme hedefimiz doğrultusunda ilk sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Böylece, 2022 yılında sağladığımız toplam borçlanma içindeki sürdürülebilir finansmana dayalı fon payını yüzde 55 seviyesine çıkardık."


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