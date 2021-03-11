Türk Eximbank, Özbekistan bankalarla kredi anlaşması yaptı

Türk Eximbank, mal ve hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan'da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Agrobank ve Turonbank ile yapılan anlaşmalar sonrasında Eximbank ile Özbekistan'ın imzaladığı kredi anlaşması sayısının 5'e, anlaşmaların toplam tutarının ise 170 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

YATIRIM MALLARI İHRACATININ ALICI KREDİLERİYLE DAHA ETKİN DESTEKLENMESİ

İmzalanan yeni kredi anlaşmaları ile Türkiye'den Özbekistan'a gerçekleştirilen özellikle yatırım malları ihracatının alıcı kredileriyle daha etkin desteklenmesi ve dış ticaret hacminin artırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Anlaşmaların ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.