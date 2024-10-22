Türk Eximbank ve Katar QDB arasında iş birliği anlaşması

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Finans alanındaki uluslararası iş birlikleri artarak devam ediyor.

Türk Eximbank ile Katar'ın resmi ihracat desteklerinin sağlanması görevini de yürüten ulusal kalkınma bankası Qatar Development Bank (QDB) arasında, sigorta-garanti ve reasürans işlemlerine yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, iş birliği anlaşması, Hamburg'da düzenlenen Berne Union Yıllık Toplantısı sırasında gerçekleştirildi.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

İş birliği anlaşmasıyla Türkiye ve Katar'da yerleşik firmaların üçüncü ülkelerde birlikte gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve/veya hizmet ihracatına, Türk Eximbank ve QDB tarafından kredi-sigorta ve garanti sağlanması amaçlanıyor.

FAİZSİZ BANKACILIK PRENSİPLERİNE UYGUN FİNANSMAN İMKANI

Anlaşma ile işlem bazında belirlenecek lider ihracat destek kuruluşunun güvencesi altında konvansiyonel finansman olanaklarının yanı sıra faizsiz bankacılık prensiplerine uygun finansman imkanlarının sunulması da öngörülüyor.

Anlaşmanın, firmaların üçüncü ülkelerde ortaklaşa gerçekleştirecekleri işlemlerde ilave finansman kaynaklarına erişimlerinin artırılarak daha rekabetçi olmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

TÜRK EXİMBANK'IN ÖNCEKİ ANLAŞMALARI

Türk Eximbank'ın, QDB'nin yanı sıra ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Avusturya, İsveç, Macaristan ve Polonya'nın ihracat kredi kuruluşlarıyla imzaladığı reasürans anlaşmaları bulunuyor.

Ayrıca banka, diğer ihracat kredi kuruluşları, bölgesel/çok uluslu finans kurumları ve bankalar ile benzer stratejik ortaklıklar kurmaya yönelik müzakerelerini de sürdürüyor.