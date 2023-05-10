Türk Eximbank'tan sendikasyon kredisi anlaşması Türkiye İhracat Kredi Bankası, sürdürebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

AA

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yaptı.

Türk Eximbank'ın KAP'ta yer alan açıklamasında, ihracatın finansmanı amacıyla kullanılacak kredi temin edildiğini açıkladı.

Kredinin ise 364 gün vadeli 522 milyon euro, 54 milyon dolar ve 325 milyon Çin yuanı olmak üzere 3 dilimde temin edildiği bildirildi.

"Kredinin 3 dilimde temin edildiği"

Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklaması: