Türk Eximbank'tan sendikasyon kredisi anlaşması

AA
Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yaptı.
Türk Eximbank'ın KAP'ta yer alan açıklamasında, ihracatın finansmanı amacıyla kullanılacak kredi temin edildiğini açıkladı.
Kredinin ise 364 gün vadeli 522 milyon euro, 54 milyon dolar ve 325 milyon Çin yuanı olmak üzere 3 dilimde temin edildiği bildirildi.
"Kredinin 3 dilimde temin edildiği"
Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklaması:
İhracatın finansmanı amacıyla kullanılacak 364 gün vadeli kredinin 522 milyon euro, 54 milyon dolar ve 325 milyon Çin yuanı olmak üzere 3 dilimde temin edildiği bildirildi.