Türk fındığını en çok Avrupalılar tüketiyor

Türkiye'nin fındık ve mamulleri, dünyada 120 noktaya gidiyor. Sektörden en fazla ürünü, Avrupa Birliği ülkeleri satın alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin fındık ve mamulleri sektörünün ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artarak 1 milyar 231 milyon 61 bin dolardan 1 milyar 450 milyon 568 bin dolara yükseldi.

Fındık ve mamulleri sektörü, söz konusu dönemde toplam ihracattan yüzde 1,3 pay aldı.

EN FAZLA FINDIK İHRAÇ EDİLEN 10 ÜLKEDEN 8’İ AB ÜLKESİ

Fındık ve mamulleri sektörünün yılın 9 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği 10 ülke sırasıyla İtalya, Almanya, Fransa, Polonya, Kanada, Hollanda, Avusturya, İsviçre, İspanya ve Belçika olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin fındık ve mamulleri sektörünün ocak-eylül döneminde en fazla ihracat gerçekleştirdiği 10 ülkenin 8 tanesi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden oluştu.

FINDIĞA EN ÇOK PARAYI İTALYANLAR ÖDEDİ

Söz konusu dönemde, fındık ve mamulleri sektörünün İtalya'ya 330 milyon 220 bin dolar, Almanya'ya 321 milyon 842 bin dolar, Fransa'ya 110 milyon 631 bin dolar Polonya'ya 71 milyon 701 bin dolar, Kanada'ya 53 milyon 44 bin dolar, Hollanda'ya 50 milyon 585 bin dolar, Avusturya'ya 48 milyon 47 bin dolar, İsviçre'ye 45 milyon 859 bin dolar, İspanya'ya 35 milyon 772 bin dolar, Belçika'ya 34 milyon 958 bin dolar tutarında dış satım gerçekleşti.

GEÇEN YIL FINDIK ALMAYAN ÜLKELER, BU YIL ALIM YAPTI

Geçen yılın ocak-eylül döneminde İrlanda, Şili, Filistin, Gambiya, Maldivler, Mozambik, Seyşeller, Senegal, Gine, Venezuela, Fildişi Sahilleri'ne dış satımı bulunmayan fındık ve mamulleri sektörü bu yılın aynı döneminde bu ülkelere de ihracat gerçekleştirdi.

ÜRETİMDE TRABZON BİR NUMARA

İl bazında bakıldığında ise fındık ve mamulleri sektöründe en fazla ihracatı 552 milyon 753 bin dolarla Trabzon gerçekleştirdi. Trabzon'u 464 milyon 498 bin dolarla İstanbul, 143 milyon 650 bin dolarla Giresun, 113 milyon 607 bin dolarla Ordu, 62 milyon 966 bin dolarla Düzce izledi.

Bu yılın 9 ayında 120 noktaya ihracat gerçekleştiren sektör, geçen yılın aynı döneminde 117 noktaya dış satım gerçekleştirmişti.