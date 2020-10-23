Türk firmaları Moldova'da 300 milyon doların üzerinde yatırım yaptı

Türk firmaları Moldova'da 300 milyon doların üzerinde yatırım yaptı

DEİK Yurtdışı Yatırımlar Konseyi Üyesi Selman Özgün, Moldova'daki hükumet yetkilileri ile kurdukları temasları anlatarak, iki ülke arasındaki ticaret ilişkisinde önemli bir adımın atıldığını bildirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yurtdışı Yatırımlar Konseyi Üyesi Selman Özgün, Türk firmaların Moldova'da gerçekleştirdiği toplam yatırım miktarının 300 milyon doların üzerinde olduğunu belirtti.

DEİK TEMSİLCİLERİ İLE MOLDOVA HÜKUMET YETKİLİLERİ TEMAS KURDU

Selman Özgün, açıklamasında, DEİK Moldova Yürütme Kurulu Üyesi Cahit Urfan ve beraberindeki heyetin, Moldova Büyükelçiliği, Gagavuzya Başkanı ve Moldova hükümeti tarafından 6. Uluslararası Yatırım Forumu için Moldova'ya davet edildiğini söyledi.

Selman Öztürk, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah, Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Sergiu Railean, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorica Dumbraveanu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergiu Harea ve Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ile görüştüklerini bildirdi.

TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ADIM ATILDI

Türkiye-Moldova ve Moldova-Antalya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Özgün, hem ikili hem de ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına gerekli adımları attıklarını kaydetti.

"1990'LI YILLARDA VARILAN ANLAŞMALARI GÜNCELLEMEKTEYİZ"

Moldova'nın yatırımcılara önemli teşvikler sunduğunu belirten Özgün, "Türkiye ile Moldova arasındaki ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşımaya niyetli olduğumuzdan 1990'lı yıllarda varılan anlaşmaları bugün güncellemekteyiz." ifadesini kullandı.

“KİŞİNEV'DE ÖNEMLİ PROJELER”

Özgün, Türk yatırımcılarının özellikle Moldova'nın başkenti Kişinev ve civarında önemli projeler gerçekleştirdiğini anlatan Özgün, "Türk firmaların Moldova'da gerçekleştirdiği toplam yatırım miktarı, 300 milyon doların biraz üzerindedir. Moldova'daki yatırımcılarımızın gıda, içecek, müteahhitlik, hastane işletmesi, bilgi, iletişim, tekstil, konfeksiyon, konaklama sektörlerinde daha çok yoğunlaştığını görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.