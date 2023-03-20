Türk firmaların katıldığı Katar'daki 10. Uluslararası Tarım Fuarı sona erdi Katar'daki fuara Türkiye'den 8 olmak 55 ülkeden toplam 675 şirket katıldı. Fuarda ticaretin artırılmasından gıda güvenliğine kadar pek çok konu da masaya yatırıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye'den firmaların da katıldığı "Agritech Doha" 10. Uluslararası Tarım Fuarı sona erdi.

Fuar organizatörlerince yapılan açıklamaya göre, 5 gün süren fuarda Türkiye'den 8 olmak üzere 55 ülkeden 675 şirket yer aldı. Fuarı 35 bin kişinin ziyaret etti.

54 bildiri

Fuar etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bilimsel konferansta tarımsal sorunlar ve gıda güvenliği alanında uluslararası 54 bildiri sunuldu.

Birçok anlaşma imzalandı

Yerli ve yabancıların ziyaret ettiği fuarda şirketler arasında birçok anlaşma imzalandı, Katar Belediye Bakanlığı ile birçok uluslararası kurum arasında da işbirliğini güçlendirme anlaşmaları ve protokoller yapıldı.

5 protokol

Ayrıca Gıda Sanayii Uluslararası İslam Birliği'ne katılım amacıyla Dünya Gıda Üretimi İslam Cemiyeti ile Birlik arasında 5 protokol imzalandı.