Türk gıda kodeksinden aroma verici 22 madde çıkarıldı Tarım ve Hayvan Bakanlığı, AB mevzuatına uyum çerçevesinde daha önce açıkladığı üzere gıdalardaki katkı maddelerini azaltmaya devam ediyor.

AA

Gıdaların daha sağlıklı olması için ve tüketicilere daha fazla bilgi vermek adına yapılan yeni düzenlemelere bir yenisi daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türk gıda kodeksi aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri listesinden 22 madde çıkarıldı.

Buna göre, söz konusu yönetmelik, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı.

Gıdalarda, aroma vericileri bileşenlerin kullanım ve etiket koşulları belli oldu

Yönetmelikle, gıdalarda kullanılan aroma vericileri, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bunların üretimlerinde kullanılan kaynak materyaller ile kullanım koşulları ve etiketleme kuralları belirlendi.

Listede değişiklikler yapıldı

Bazı aroma verici maddeler listeye eklendi, 20 aroma verici maddeye ilişkin kullanım koşullarında değişiklik yapıldı ve 22 aroma verici madde listeden çıkarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)