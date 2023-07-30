Türk girişimci ve profesyoneller İstanbul'da buluşacak DTİK tarafından 15-16 Eylül'de İstanbul'da "Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı" düzenlenecek. Türkiye'ye ekonomik anlamda önemli getiri sağlayacak organizasyona geniş katılım bekleniyor.

AA

Türk diasporasının dünya çapında ses getiren başarılı isimleri İstanbul'da buluşarak, ikili görüşmeler yapılacak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısında faliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Türk diasporasının dünya çapında ses getiren en başarılı isimlerini 15-16 Eylül'de İstanbul'da bir araya getirecek.

Başkanlığını DEİK Başkanı Nail Olpak'ın yürüttüğü DTİK, Türk iş dünyası adına çok önemli bir etkinliği daha gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

Türk girişimciler ile Türk profesyonelleri etkinlikte buluşacak

Konsey, yurt dışındaki başarılı ve girişimci ruha sahip ve Türkiye'nin uluslararası arenada etkin olması için çaba gösteren Türk girişimciler ile uluslararası şirketlerin karar mekanizmalarının başındaki Türk profesyonelleri bir araya getirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin yurt dışındaki imajını artırmak amaçlanıyor

Yurt dışında yerleşik Türk iş dünyası arasında ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirerek Türk lobisini yurt dışında geniş kitlelere yaymayı amaçlayan DTİK, dünya genelinde yerleşik bir hayat süren Türk girişimcilerin sorunlarına çözüm getirmek için etkinlik düzenleyecek.

3 bin diaspora temsilcisini buluşturacak

Yurt dışında yaşayan Türk kökenli ve Türkiye dostu üst düzey iş insanlarının, uluslararası şirketlerin yöneticilerinin, girişimcilerin, ekonomistlerin, uzmanların, sanatçıların, sporcuların, siyasetçilerin, bürokratların ve akademisyenlerin katılacağı DTİK Kurultayı, yaklaşık 3 bin diaspora temsilcisini buluşturacak.

Çok sayıda üst düzey isim katılacak

Açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan kurultaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra çok sayıda üst düzey ismin katılması bekleniyor.

Türk Devletler Teşkilatı'nın ilgili bakanlıkları etkinliğe katılacak

Türk Devletler Teşkilatı (TDT) ülkelerinin ticaret ile ekonomiden sorumlu bakanlarının da etkinlikte yerini alması planlanıyor.