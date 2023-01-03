Türk halıcılar 2022'de 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türk halı ihracatçıları, 2022'de 2 milyar 754 milyon 757 bin dolar gelir sağlayarak büyük bir başarı elde etti.

Türk halıcılığı, gelenekselden moderne geniş bir yelpazede yaptıkları üretimle ihracatın gözde sektörlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Bu alandaki ihracat, 2022'de 2 milyar 754 milyon 757 bin dolar gelir sağladı.

Aralık ayında 260 milyon 918 bin dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türk halı üreticilerinin aralık ayında 260 milyon 918 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

"Pazar çeşitliliği artacak"

AA'nın haberine göre Gaziantep'ten açıklama yayınlayan Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, 2022'de 2 milyar 754 milyon 757 bin dolar halı ihracatı yaptı. Önümüzde yeni bir yıl var ve halı sektörünün bu yıl ihracatını artırabilmesi yönünde sektör olarak önemli projelerimiz olacak. Önceliğimiz ürün yelpazemizi genişletirken pazar çeşitliliğimizi artırmak. Bunun için yeni pazar arayışlarımız devam edecek ve ihracatçılarımızın farklı kıtalarda belirlenen yeni pazarlara yönelmeleri, tanıtım faaliyetleri yapmaları yönünde çalışmalarımızı uygulayacağız."