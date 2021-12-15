Türk Hava Yolları’na 3 ödül: En iyi Business Class seçildi

Global Traveler dergisi okuyucularının oy verdiği anketlerde 5 ’inci kez “En iyi Business Class Ödülü”nü kazanan THY, Quint Statüsüne erişti. Kurum, 2 ayrı ödüle daha layık görüldü.

Her sene düzenlenen “Global Traveler Okuyucu Anketleri” bu yıl da oylandı.

18’incisi gerçekleşen anketlerde dünyanın en iyi havayolu şirketleri, sadakat programları, otel ve seyahate ilişkin hizmetler de dahil olmak üzere toplam 80 kategori, 22 bin kişi tarafından değerlendirildi.

EN İYİ BUSINESS CLASS ÖDÜLÜ

Bu kapsamda Türk Hava Yolları, Global Traveler dergisi okuyucularının verdiği oylarla 5 ’inci kez “En iyi Business Class Ödülü”nü kazanarak Quint Statüsüne erişti.

THY aynı zamanda 6 ’ıncı kez üst üste “En İyi Havaalanı Yer Hizmetleri”, 4’üncü kez “En iyi Kurumsal Sadakat Programı” ödüllerinin de sahibi oldu.

“BU ÖDÜLLERE LAYIK GÖRÜLMEK ONUR VERİCİ”

Ödüllere ilişkin Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Dünyanın en iyi seyahat sağlayıcılarının yer aldığı “Global Traveler Okuyucu Anketleri”nde bu ödüllere layık görülmek onur verici. Mükemmel hizmet anlayışına kendini adamış çalışanlarımız ve Türk misafirperverliğini en iyi şekilde temsil eden Türk Hava Yolları ailesi ile gurur duyuyor, şükranlarımı sunuyorum.” diyerek duygularını ifade etti.