Petrol
102.85
2.94%
Euro
16.22
0.80%
Dolar
14.76
0.38%
Altın
908.65
0.29%
Borsa
2079
0.00%
Bitcoin
583.125
1.06%
BTXN Coin
39.03
0.48%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Türk heyetinden ABD’ye ticari ilişkileri görüşmek üzere ziyaret

    ABD ile türkiye arasında artan ticari görüşmelere yeni bir adım daha eklendi.
    • AA
    • 16.03.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türk heyetinden ABD’ye ticari ilişkileri görüşmek üzere ziyaret

    Türk heyetinden ABD’ye ticari ilişkileri görüşmek üzere yeni ziyaret gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatlar Meclisi (TİM) koordinasyonunda üst düzey bir heyet, Türkiye-ABD ticari ilişkileri bağlamında görüşmeler yapmak üzere ABD’nin başkenti Washington’u ziyaret etti.

    ÇALIŞMALAR 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN

    Türkiye-ABD arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi çerçevesinde planlanan 4 günlük ziyarette Washington ve New York’ta görüşmelerde bulunacak olan üst düzey heyet, Washington Büyükelçiliği’nde bir basın toplantısı düzenledi.

    ABD

    TEMASLARIN ODAĞINDA ENERJİ, YEŞİL YATIRIM, DÖNÜŞÜM, DOĞRUDAN YATIRIMLAR VAR

    Basın toplantısında heyet, kapsamlı bir programla görüşmelerde bulunacaklarını ve bu görüşmelerde enerji, yeşil yatırım, dönüşüm, doğrudan yatırımlar ve 3. ülkelerden ortak yatırımlar ile ilgili konuları ele alacaklarını kaydetti.

    Heyette Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Dr. Cemil Ragıp Ertem ve İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir yer aldı.


    İlginizi Çekebilir

    Gönül Dağı'nın Dilek'i sahil kenarına geçti, saçlarını savurdu! Pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi
    Medya

    Gönül Dağı'nın Dilek'i sahil kenarına geçti, saçlarını savurdu! Pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi

    Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü
    Futbol

    Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir