Türk heyetinden ABD’ye ticari ilişkileri görüşmek üzere ziyaret

ABD ile türkiye arasında artan ticari görüşmelere yeni bir adım daha eklendi.

Türk heyetinden ABD’ye ticari ilişkileri görüşmek üzere yeni ziyaret gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatlar Meclisi (TİM) koordinasyonunda üst düzey bir heyet, Türkiye-ABD ticari ilişkileri bağlamında görüşmeler yapmak üzere ABD’nin başkenti Washington’u ziyaret etti.

ÇALIŞMALAR 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN

Türkiye-ABD arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi çerçevesinde planlanan 4 günlük ziyarette Washington ve New York’ta görüşmelerde bulunacak olan üst düzey heyet, Washington Büyükelçiliği’nde bir basın toplantısı düzenledi.

TEMASLARIN ODAĞINDA ENERJİ, YEŞİL YATIRIM, DÖNÜŞÜM, DOĞRUDAN YATIRIMLAR VAR

Basın toplantısında heyet, kapsamlı bir programla görüşmelerde bulunacaklarını ve bu görüşmelerde enerji, yeşil yatırım, dönüşüm, doğrudan yatırımlar ve 3. ülkelerden ortak yatırımlar ile ilgili konuları ele alacaklarını kaydetti.

Heyette Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Dr. Cemil Ragıp Ertem ve İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir yer aldı.