Türk hijyen sektörü yakaladığı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren hijyen sektörü üreticileri, yakaladıkları bu ivme ile geleceğe daha umutlu bakıyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, 2020 yılının kimya sektörü bakımından çok iyi geçtiğini söyledi.

HİJYEN ÜRÜNLERİNDE İHRACAT ARTTI

Duran, dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatında ciddi artış görüldüğünü belirterek, "Dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatı 2019 yılının tamamında 176 milyon 420 bin dolardı, sadece 2020'nin ilk 3 çeyreğinde aynı ürünlerde rakam 355 milyon 858 bin dolara ulaştı. Görülüyor ki sadece bu üç üründe bile Türkiye ihracatı 2 katın üzerine çıkmıştır." dedi.

Duran, iç piyasada sıvı sabun, ıslak mendil, kolonya ve el dezenfektanı gibi ürünlerin tüketiminde ciddi artış olduğunu vurguladı.

"YOĞUN TALEPTE İYİ SINAV VERDİK"

Yoğun talepten dolayı kapasitelerini artırdıklarını bildiren Duran, "Biz üreticiler de kapasitelerimizi artırmak zorunda kaldık. Yoğun talepte iyi bir sınav verdik. Ürünlerimiz hiç karaborsaya düşmedi. Gece gündüz mücadele ederek halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Dünya standartlarında ürünler ortaya çıkardık." diye konuştu.

"ARKAMIZA ALDIĞIMIZ RÜZGARI İYİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

İlker Duran, hijyen sektörünün özellikle ekonominin sıkıştığı dönemde ülkeye can simidi olduğunu söyledi.

Salgının etkisiyle bazı sektörlerde gerileyen ihracatın kimya endüstrisinde 2'ye, 3'e katlandığını anlatan Duran, "Bu da tabii ülke ekonomisine ciddi anlamda döviz girdisi sağladı. Arkamıza bir rüzgar aldık, bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Sürdürebilir ve sürekli bir ivme yakalamak istiyoruz. İnşallah 2020'deki başarımızı 2021'e de aynı inançla taşıyacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yıla umutlu gireceklerini vurgulayan Duran, firmaların altyapılarını, makine parkurlarını güçlendirdiğini bildirdi.

"SERTİFİKASYON KONUSUNDA ALTYAPI GÜÇLENDİ"

Birçok firmanın yoğun taleplere hazırlıklı tesisler haline geldiğini, ayrıca sertifikasyon konusunda da altyapılarını ciddi anlamda güçlendirdiklerini aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Sertifikasyon, uluslararası arenada çok önemli. Ürününüz ne kadar kaliteli olursa olsun, istenilen sertifikasyona sahip değilseniz uluslararası arenada tercih edilmiyorsunuz. Bu anlamda firmalarımızın birçoğu altyapılarını güçlendirdiler. İnşallah 2021'de olumlu tabloyu geliştirerek sürdürmek istiyoruz. 2021 bizim için önemli fırsatlar barındırıyor. 2020'de sağladığımız başarıyı kalıcı hale getirmek için 2021'in çok daha önemli olduğunu düşünüyorum."