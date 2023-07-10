Türk ihracatçılar için talep artışının ana kaynağı Orta Doğu oldu İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Haziran 2023 dönemi sonuçları, eşik değerin üzerinde bir oranla açıklandı.

AA

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi, haziranda 51,1 oldu.

Haziranda Orta Doğu, Türk ihracatçılar için talep artışının ana kaynağı olmaya devam etti.

Buna göre, mayıstaki 52,3 düzeyinden 51,1’e gerilemesi, talep koşullarındaki güçlenmenin ılımlı seyrettiğini ve beş aydır devam eden iyileşme döneminin en düşük hızında olduğunu gösterdi.

Veri, eşik değer olan 50'nin üzerinde

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde güçlü büyüme

Birleşik Arap Emirlikleri’nde son 10 ayın en güçlü ekonomik aktivite artışı yaşandı.

En yüksek hızda büyüme Suudi Arabistan’da

Anket kapsamındaki ülkeler içinde en güçlü genişleme ise Mart 2015’ten bu yana en yüksek hızda büyüyen Suudi Arabistan’da kaydedildi.

Katar’da da üretim güçlü bir şekilde arttı

Katar’da da üretim güçlü bir şekilde artarken Lübnan ise 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez büyüme sağladı. Anket kapsamında takip edilen bölge ekonomileri içerisinde aktivitenin daraldığı tek ülke Mısır oldu.

Rusya’da üretim artışı güçlü ve son 3 ayın en yüksek hızında gerçekleşirken Hindistan’da ekonomik aktivite hızlı büyüme eğilimini sürdürdü. Brezilya ve Çin’in de üretimini artırmasıyla birlikte BRIC ülkelerinin tamamı genişleme bölgesinde kaldı.