Türk iklimlendirme sektörü Kolombiya ile ihracat bağı kurdu

Türk iklimlendirme sektörü, 2020 yılının son sanal ticari heyet organizasyonunu Kolombiya'ya yaptı.

İklimlendirme sektörü sanal fuarlarla pazar payını artırmaya odaklandı.

Sanal ticaret heyetine Türkiye’den 25, Kolombiya’dan 34 farklı firma katılırken, görüşmelerde ticari ilişkiler geliştirilmesine ve büyütülmesine yönelik pek çok konu masaya yatırıldı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) açıklamasına göre, 1-4 Aralık'ta Kolombiya’ya düzenlenen sanal ticari heyet organizasyonuna, Türkiye’nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin yanı sıra Türk firmaları ısıtma, soğutma, tesisat, havalandırma ve klima ürün gruplarıyla katıldı.

SANAL TİCARİ HEYET 149 İŞ GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kolombiya’da yerleşik iklimlendirme sektöründen (HVAC Sektörü) ithalatçı, inşaat ve taahhüt hizmetleri ve danışmanlık sektöründen firma yetkilileriyle yapılan görüşmelerde Türk firmaları 149 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

“2020 YILINI KOLOMBİYA SANAL HEYET ORGANİZASYONU İLE TAMAMLADIK”

İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kolombiya Sanal Ticari Heyet Başkanı Murat Bakanay, 2020 yılını Kolombiya Sanal Heyet Organizasyonu ile başarılı bir şekilde tamamladıklarını dile getirdi.

KOLOMBİYA'YA ÖNCELİK VERDİK

Bakanay, şunları kaydetti: "Kolombiya, Güney Amerika’nın üçüncü büyük ekonomisi ve coğrafi konumu itibarıyla Güney Amerika-Kuzey Amerika geçişinde bulunduğu için ticari olarak konumu çok stratejik. Bu nedenle İklimlendirme sektörümüzün hedef pazarlarından biri. Geçtiğimiz senelerde bu ülkeye fiziki olarak yaptığımız ticari heyet organizasyonlarında oldukça başarılı sonuçlar almıştık. O nedenle Kolombiya bu sene öncelik verdiğimiz ülkelerden biri oldu.

HEDEFİMİZ POTANSİYELİ VE İHRACATI ARTIRMAK

Sanal heyet organizasyonumuza katılan üye firmalarımız ihracata dönüşecek birçok bağlantı gerçekleştirdi. Avrupa ülkesi olmamız ve ürünlerimizdeki kalite algısının yüksek olması bu ülkedeki potansiyelimizin yüksek olmasını sağlıyor. Pandemi ardından ülkeler ve sektörler arası ilişkileri sıklaştırarak bu potansiyeli daha da yukarılara çıkarmayı ve ihracat hedeflerimizi yükseltmeyi hedefliyoruz."