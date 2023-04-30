TÜRK-İŞ, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana’da kutlayacak Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmaya başlanan 1 Mayıs, 22 Nisan 2008'de "Emek ve Dayanışma Günü" olarak ilan edildi.

AA

Türkiye'de işçilerin çalışma şartlarını ve haklarını dile getirdiği 1 Mayıs gösterileri, daha önce gerçekleştirilen ve olaylı geçen yürüyüşlerin ardından gündem olmaya devam etti.

Dünyada işçilerin 19. yüzyılın ortasında fazla çalışma şartlarının 8 saate indirilmesi talebiyle Avustralya'da başlattıkları ilk yürüyüş, sanayileşme sürecinde birbiriyle yarış halinde olan diğer sanayi ülkelerinde çalışan işçiler için de motivasyon kaynağı oldu.

14-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de işçilerin bu talepleri doğrultusunda, Fransız bir işçi temsilcisinin de önerisiyle 1 Mayıs'ın tüm dünyada "birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi.

Dünyada etkili bir gün

Dünyada her yıl "işçi bayramı" olarak nitelenen 1 Mayıs, işçi taleplerinin gündeme taşınmasına neden olduğu gibi işçi sendikalarının geliştirdikleri siyasi söylem ve isteklerin kamuoyuna aktarılmasında da etkili bir gün olarak biliniyor.

1 Mayıs resmi tatil

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmaya başlanan 1 Mayıs, 22 Nisan 2008'de "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildi ve TBMM'nin 22 Nisan 2009'da aldığı 5892 sayılı kanunun, 5 gün sonra Resmi Gazetede yayınlanmasıyla "resmi tatil" ilan edildi.

"Miting alanında öncelikli gündemimiz deprem"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bu yıl Adana’da kutlayacaklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Miting alanında öncelikli gündemimiz deprem. Bunun dışında toplu iş sözleşmesi ve taşeron meselesi ana gündem maddelerimiz olacak.”

Fotoğrafta, 1 Ocak 1968'de ardiyede kış için yakacak odun hazırlayan işçiler görülüyor.