TÜRK-İŞ, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana’da kutlayacak
AA

Türkiye'de işçilerin çalışma şartlarını ve haklarını dile getirdiği gösterileri, daha önce gerçekleştirilen ve olaylı geçen yürüyüşlerin ardından gündem olmaya devam etti.

Dünyada işçilerin 19. yüzyılın ortasında fazla çalışma şartlarının 8 saate indirilmesi talebiyle Avustralya'da başlattıkları ilk yürüyüş, sanayileşme sürecinde birbiriyle yarış halinde olan diğer sanayi ülkelerinde çalışan işçiler için de motivasyon kaynağı oldu.

14-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de işçilerin bu talepleri doğrultusunda, Fransız bir işçi temsilcisinin de önerisiyle 1 Mayıs'ın tüm dünyada "birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi.

Dünyada etkili bir gün

Dünyada her yıl "işçi bayramı" olarak nitelenen 1 Mayıs, işçi taleplerinin gündeme taşınmasına neden olduğu gibi işçi sendikalarının geliştirdikleri siyasi söylem ve isteklerin kamuoyuna aktarılmasında da etkili bir gün olarak biliniyor.

1 Mayıs resmi tatil

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmaya başlanan 1 Mayıs, 22 Nisan 2008'de "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildi ve TBMM'nin 22 Nisan 2009'da aldığı 5892 sayılı kanunun, 5 gün sonra Resmi Gazetede yayınlanmasıyla "resmi tatil" ilan edildi.

"Miting alanında öncelikli gündemimiz deprem"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bu yıl Adana’da kutlayacaklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Miting alanında öncelikli gündemimiz deprem. Bunun dışında toplu iş sözleşmesi ve taşeron meselesi ana gündem maddelerimiz olacak.”

Fotoğrafta, 1 Ocak 1968'de ardiyede kış için yakacak odun hazırlayan işçiler görülüyor.

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana’da kutlayacak
TÜRK-İŞ, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana’da kutlayacak
TÜRK-İŞ, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana’da kutlayacak
TÜRK-İŞ, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana’da kutlayacak
TÜRK-İŞ, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana’da kutlayacak
TÜRK-İŞ, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana’da kutlayacak
TÜRK-İŞ, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana’da kutlayacak
TÜRK-İŞ, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana’da kutlayacak
TÜRK-İŞ, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana’da kutlayacak
TÜRK-İŞ, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana’da kutlayacak
TÜRK-İŞ, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana’da kutlayacak
TÜRK-İŞ, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana’da kutlayacak