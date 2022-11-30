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    TÜRK-İŞ 'açlık sınırı' verilerini paylaştı

    TÜRK-İŞ araştırmasına göre; kasım ayında 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 7 bin 785, 'yoksulluk sınırı' 25 bin 365 lira oldu.
    • 30.11.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 16:06
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    TÜRK-İŞ 'açlık sınırı' verilerini paylaştı

    2023 yılı asgari ücreti belirlenmesi için süreç başlıyor...

    Bu kapsamda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Kasım 2022 sonuçları açıklandı.

    Açlık sınırı 7 bin 785 lira oldu

    İHA'nın haberine göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı', 7 bin 785 lira olarak hesaplandı.

    Yoksulluk sınırı 25 bin 365 lira

    Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' 25 bin 365 lira oldu. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 10 bin 170 liraya yükseldi.

    Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 4,87 oranında gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 137,38, 11 aylık değişim oranı ise yüzde 90,02 olarak hesaplandı.

    Araştırmada yer alan temel ihtiyaç maddeleri ve zam oranları

    Yine araştırmaya göre; süt, yoğurt, peynir grubunda tüm ürünlerin fiyatları yükseldi. Sütün ortalama litre fiyatı yüzde 8 artarak 20 TL'yi aştı. Kasım ayında peynir yüzde 12, yoğurt yüzde 5 zamlandı.

    Dana kıyma 139 TL, kuşbaşı 147 TL'ye yükseldi. Kuzu eti yüzde 6 zamlandı. Tavuk eti fiyatı ise yüzde 7 geriledi. Kış mevsimine girerken balık arzı artışı nedeniyle ortalama balık fiyatları düştü.

    Kuru fasulye yüzde 6, yeşil mercimek yüzde 8, nohut yüzde 10 zamlandı. Kırmızı mercimek fiyatı da aşağı yönlü seyir izledi. Yumurta fiyatı sabit kaldı.

    TÜRK-İŞ açlık sınırı verilerini paylaştı #1


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