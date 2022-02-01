Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayınladı

Türk-İş, ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırını 4 bin 250, yoksulluk sınırını 13 bin 844 lira ve bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti"ni ise aylık 5 bin 587 lira olarak belirledi.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ocak 2022 sonuçları açıklandı.

4 KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 4 BİN 250 LİRA

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 4 bin 250 lira oldu.

4 KİŞİLİK AİLENİN YOKSULLUK SINIRI 13 BİN 844 LİRA

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 13 bin 844 lira hesaplandı.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 5 BİN 587 LİRA

Türk-İş'in araştırmasında, ayrıca bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 5 bin 587 lira oldu.

ASGARİ HARCAMA TUTARI YÜZDE 3,71 ARTTI

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 3,71 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 59,67 olarak hesaplandı.

SÜTÜN LİTRESİ 12 LİRA

Ocak ayında süt fiyatları, ay başında promosyon indirimleri yapılsa da ay sonunda geçen ay olduğu gibi tekrar litrede 12 lira seviyelerine yükseldi. Peynir ve yoğurtta aralık ayında gelen yüksek zamları, bu ay raflarda görece daha az yer kaplayan markaların sınırlı fiyat artışları takip etti.

YUMURTANIN FİYATI 1,20 LİRAYA İNDİ

Dana kıyma, kuşbaşı et ve balık fiyatı az bir artış gösterirken, kuzu kuşbaşı fiyatında yüzde 15'lik artış gözlemlendi. Balıklardan hamsinin fiyatı sabit kaldı, diğer balık türlerinin fiyatlarında sınırlı değişimler oldu. Tavuk fiyatı da sabit kaldı. Yumurtanın tanesi, fiyat düşüşü ile 1,20 liraya geriledi.

Bakliyat ürünlerinden nohut ve yeşil mercimekte fiyat azaldı ancak özellikle ithal kırmızı mercimek ve kuru fasulyede bir miktar artış gerçekleşti.

MAKARNANIN FİYATI YÜZDE 17 ARTTI

Ocak ayında ekmek fiyatında bir değişim gözlemlenmedi. Bulgurda fiyat sabit kaldı, pirinç, un ve irmikte az bir miktar fiyat artışı yaşandı. Dar gelirlilerin sıklıkla tükettiği makarnada artış yüzde 17 oldu.

SALATA YEŞİLLİKLERİ ZAMLANDI

Taze sebze-meyve ortalama fiyatları bu ay yine artış gösterdi. İçerisinde lahana, ıspanak gibi yeşil yapraklıların olduğu sebze kümesi ile maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin olduğu sebzelerin fiyatı arttı.

ZEYTİNYAĞI YÜZDE 11 PAHALANDI

Margarinin fiyatı sınırlı bir düzeyde artarken, tereyağı fiyatında neredeyse artış olmadı. Ayçiçek yağı sabit kalırken, zeytinyağında yüzde 11'lik artış görüldü. Ancak raflarda ayçiçek yağı marka çeşitliliğinde azalış gözlemlendi.

BAHARATLARIN ORTALAMA FİYATI ARTTI

Siyah ve yeşil zeytin fiyatında değişim olmadı. Şeker, bal ve reçel fiyatlarında az miktarda artış gözlemlenirken, pekmez fiyatındaki düşüş sınırlı oldu. Tuz fiyatı arttı, baharatların ortalama fiyatı düştü. Çay fiyatı değişmedi. Ihlamurdaki fiyat düşüşü sınırlı oldu.